SpVg Olpe in der Landesliga: Reicht’s für ganz oben?

Die Frage bleibt: Doch reicht es, speziell im Fall Olpe, für ganz oben? Trainer Ottmar Griffel war voll des Lobes über seine Mannschaft. Er hätte einen Sieg als verdient angesehen, vor allem vor dem Hintergrund eines zu Unrecht nicht gegebenen Tores. Was ganz hohe Ambitionen angeht, ist er trotz des aktuellen fünften Platzes zurückhaltend. „Für mich sind die beiden Spitzenmannschaften Rot-Weiß Erlinghausen und SC Obersprockhövel. Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um Tuchfühlung zu diesen beiden zu behalten. Aber ich schätze, an den beiden Mannschaften kommt keiner vorbei“, sagt er. Mit je 16 Zählern liegen die zwei Top-Teams gleichauf, die Olper haben – allerdings mit einem Spiel weniger – 10 Punkte.

Liga-Spitze schaut aus wie erwartet

Die direkten Duelle gegen die zwei Spitzenreiter stehen der SpVg Olpe noch bevor, dennoch schließt Griffel hier und da Schützenhilfe anderer Landesligisten nicht aus: „Wer weiß. Mannschaften geben auch schonmal Punkte ab, wenn man nicht damit rechnet“. Worauf es ankomme ist, dran zu bleiben. Ottmar Griffel: „Das Ziel, aufzusteigen, haben wir uns ja nicht gesetzt“.

Obersprockhövel und Erlinghausen hatte er schon im Vorfeld dieser Saison oben erwartet. „Erlinghausen war in der letzten Saison die drittbeste Mannschaft der Liga, hinter den Aufsteigern Dröschede und Hagen 11“.

Die SpVg Olpe ist mit einer recht jungen Mannschaft ins Rennen gegangen, die einen guten Ball spielt und den mitgereisten Olpern zu gefallen wusste. „Die meisten Spieler sind so um die 21 oder 22. Sie müssen nun nahtlos den Übergang in den Seniorenfußball gestalten“, fordert Griffel. Das an der Seite von erfahrenen Spielern wie Kapitän Thomas Rath und Jannik Buchen. „Selbst Jannik ist erst 26 Jahre,“ ergänzt Ottmar Griffel. In Lüdenscheid am Sonntag unterstrich er einmal mehr seinen Wert für die Mannschaft, nicht nur, weil er in der 66. Minute das 1:1 erzielte.

Verletzte kehren zurück

Hoffnung machen dem Olper Trainer zwei Faktoren. „Es war in den letzten Wochen ein Leistungsaufschwung zu erkennen. Der Auftritt der Mannschaft in Lüdenscheid hat mir imponiert“, nennt er den einen.

Hinzu kommt, dass verletzte Spieler nach und nach zurückkehren. „Wir hatten ja phasenweise sieben Verletzte“, erinnert sich der SpVg-Trainer, „in Berleburg hatten wir lediglich Marcel Kühr auf er Bank. Plus Raphael van derr Wielen“. Letztgenannter ist der Coo-Trainer. Die Partie ging dann auch mit 2:5 in den Graben.

Es pendelt sich ein

Emre Ucak ist wieder im Lauftraining, Alessandro Giamporcaro ist seit zehn Tagen wieder dabei, „aber auch nur im Lauftraining“, so Ottmar Griffel. Louis Zmitko ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Bastian Klein hat am Sonntag wieder gespielt, Sergen Gülbeyaz, der fünf Wochen nicht gespielt hat, hat am Sonntag 20 Minuten mitgewirkt. Griffel: „Jetzt pendelt sich as wieder ein, jetzt gucken wir optimistisch nach vorne und wollen weiterhin attraktiven und ansehnlichen Fußball zu spielen“. Ob man Obersprockhövel und Erlinghausemn Paroli bieten kann - Ottmar Griffel: „Abwarten“.

Ohnehin sei es laut Griffel angesichts der Personal-Enge darauf angekommen, „die beiden Heimspiele gegen Arpe/Wormbach und Werdohl zu gewinnen und dann bei einer Spitzenmannschaft einen Punkt zu holen. Alles das haben wir geschafft“.