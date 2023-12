SpVg Olpe: Das Urgestein kehrt zurück

Olpe Raphael van der Wielen übernimmt den Posten des Sportlichen Leiters von Björn Schneider. Am Kreuzberg hat er viel erlebt.

Bei der Spielvereinigung Olpe ist in der Woche vor Weihnachten eine Ära zu Ende gegangen. Björn Schneider, langjähriger Sportlicher Leiter, hat das Amt an Raphael van der Wielen weitergegeben, wird allerdings nicht ganz von der Bildfläche am Kreuzberg verschwinden, denn er bleibt dem Verein als Vorstandsmitglied erhalten und wird seinen Nachfolger zunächst noch bei der Erledigung der neuen Aufgaben unterstützen.

Gesamte Jugend am Kreuzberg verbracht

Raphael van der Wielen ist ein echtes Olper Urgestein und schnürte erstmals als dreijähriger Minikicker die Fußballschuhe für den Kreisstadtclub: „Ich habe bis zur A-Jugend alle Jugendmannschaften des Vereins durchlaufen und stand dann auch für die erste Mannschaft auf dem Platz“, erklärt der neue Sportchef, der, nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn, mit Unterbrechungen, in verschiedenen Funktionen für seinen Herzensclub tätig war und noch bis zum Ende der Saison 2022/23 als Co-Trainer, gemeinsam mit dem damaligen Chefcoach Mounir Saida, die Landesligamannschaft betreute.

In der halbjährigen Pause hat er viel Zeit mit seiner Familie verbracht, war allerdings auch sehr oft als interessierter Beobachter der Trainingseinheiten und Meisterschaftsspiele vor Ort: „Ich wohne einen knappen Kilometer entfernt vom Kreuzbergstadion, deshalb haben mich die täglichen Spaziergänge mit meinem Hund sehr oft an den Sportplätzen vorbeigeführt und ich konnte doch noch einiges mitbekommen.“ Nun rückt er wieder näher an die Mannschaft und das Tagesgeschäft heran. Für van der Wielen keine große Umstellung.

Zu den Spielern hat er stets einen guten Draht gehabt und mit Jannik Buchen, aktuell mit zwölf Treffern der beste Landesliga-Torjäger aus dem Kreis Olpe, stand er sogar noch als Spieler zusammen auf dem Platz. Mit den gezeigten Leistungen der Mannschaft ist er bisher zufrieden, obwohl seiner Meinung nach, der ein oder andere Punkt unnötig verschenkt wurde: „Als Beispiel fand ich die Leistung in der Begegnung gegen den SC Drolshagen (Endstand 0:1) nicht so prickelnd. In einem Derby muss man doch ganz anders auftreten.“

Schwache Defensive verhindert bessere Platzierung

Nach der Hinrunde belegt die Elf von Trainer Frank Keseberg, der seit Saisonbeginn am Kreuzberg an der Seitenlinie steht, nach einer Achterbahnfahrt, mit überzeugenden Siegen, aber auch sehr schmerzhaften Niederlagen, mit 22 Punkten den siebten Tabellenrang und ist somit die bisher beste Mannschaft aus dem Kreisgebiet in der, sehr ausgeglichenen, Landesliga Staffel 2. Ein Schwachpunkt war bisher wohl die Defensivarbeit, denn in bisher 15 Spielen haben die Kreisstädter schon 41 Tore kassiert, was einen Schnitt von fast 2,8 Gegentreffern pro Spiel bedeutet. Unvergessen bleibt wohl die spektakuläre 5:7-Heimniederlage der Olper am achten Spieltag gegen den starken Aufsteiger und Herbstmeister Sportfreunde Ostinghausen. Dabei gelang es der Mannschaft von Frank Keseberg, nach einem zwischenzeitlichen 1:5-Rückstand auf 5:5 aufzuholen, um sich am Ende doch noch unglücklich geschlagen geben zu müssen. Die anderen Teams aus dem Kreis Olpe (SV Attendorn, FSV Gerlingen, SV Ottfingen und SC Drolshagen) stecken in der hinteren Tabellenhälfte fest und können vorerst nicht unbedingt sorgenfrei in die am 10. Februar 2024 beginnende Restrunde gehen.

