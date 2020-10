Lüdenscheid. Es kommt auch nicht alle Tage vor, dass ein Fußballspiel noch in der Nachspielzeit sowohl in die eine als auch in die andere Richtung kippen kann.

In der Landesliga-Partie zwischen Rot-Weiß Lüdenscheid und der SpVg Olpe war dies der Fall. Da ergaben sich in der 90+1. und 90+3. Minute - um es neumodisch korrekt auszudrücken - auf jeder Seite noch dicke Chancen.

Die erste von beiden hatten die Gastgeber durch Ömer Yilmaz nach einem Stellungsfehler in der Olper Abwehr. Dessen Schrägschuss streifte noch den Außenpfosten. Im Gegenzug hatte der aufgerückte SpVg-Abwehrspieler Fabian Schulte das Tor auf dem Kopf. Doch Lüdenscheids Torwart Jonas Brackmann brachte den aus kurzer Entfernung geköpften und gut platzierten Ball unter dem Jubel, der rot-weißen Fans mit einem Riesenreflex noch irgendwie über die Latte.

Gutes Landesligaspiel

Der Aufstieg zum Nattenberg hatte sich gelohnt für beide Fanlager. Es war von Beginn an ein gutklassiges Landesligaspiel. „Zwei gute Mannschaften haben gegeneinander gespielt“, fand Trainer Bayram Celik, der zu dieser Saison vom SV 04 Attendorn zu RW Lüdenscheid gewechselt war und mit dem Aufsteiger bislang eine prima Saison hingelegt hat. Die Elf, so wie sie sich gestern präsentierte, wird im oberen Drittel mitspielen.

Die SpVg Olpe erwischte den besseren Start, in dieser Phase schon zeigte RWL-Torwart Brackmann, was er kann. Er verhinderte, dass der Olper Raphael Schwarzer gegen seinen ehemaligen Verein getroffen hätte und rettete auch gegen den frei durchgebrochenen Maximilian Wüst. In der 40. Minute sollte Schwarzer dann noch die Torlatte treffen.

Doch in Führung lag da schon RW Lüdenscheid. Dominik Franz bereitete sie in der 27. Minute mit einer Verlagerung trefflich vor. Er zog den Ball vom rechten Flügel über die gesamte Olper Abwehr hinweg auf die linke Seite. Dort wartete schon Torschütze Richard Dissing.

Der Halbzeit-Rückstand war angesichts der Olper Möglichkeiten unnötig. „Es waren genügend Chancen da, um in Führung zu gehen oder auszugleichen“, sagte SpVg-Trainer Ottmar Griffel. Er lobte aber die Art und Weise, wie seine Mannschaft nach dem 0:1 zurückgekommen war. „Die Mannschaft hat eine gute Moral gezeigt, hat gut gefightet. Wir haben es versäumt, ein Tor zum Anfang zu machen.“

Ein Aufreger und ein Tor blieben aus der zweiten Halbzeit haften. Erstes war ein nicht gegebener Treffer von Maximilian Wüst.

Umstrittenes Fahnenzeichen

Der soll im Abseits gestanden haben in de 52. Minute, war aber bei der Ballabgabe noch etwa zwei Meter im Nicht-Abseits. Dennoch kamen die Gäste noch zum verdienten Ausgleich. Jannik Buchen behielt in einer aus unübersichtlichen Situation im Fünfer den Überblick und nickte den Ball in derr 66. Minute zu seinem schon 10. Saisontor ins Netz.

„Das Unentschieden geht in Ordnung“, resümierte Bayram Celik, „wir haben eine Reaktion gezeigt gegenüber der letzten Woche, und wir haben ja nicht gegen irgend eine Mannschaft gespielt, sondern gegen Olpe“.