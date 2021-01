SpVg Iseringhausen: Trainer Frank Hupertz verlängert

Iseringhausen. Ungeachtet der Corona-Pandemie laufen die Planungen für die Fußball-Saison 2021/22 bei der SpVg Iseringhausen auf Hochtouren.

Zur Freude des Vereins hat Trainer Frank Hupertz für die nächste Saison seine Zusage gegeben: „Ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit den Jungs," so Hupertz, "es macht einfach großen Spaß, mit ihnen zu arbeiten!“

Ebenso haben fast alle Spieler des aktuellen Kaders für ein weiteres Jahr beim C-Kreisligisten verlängert. Der Vorstand ist zuversichtlich, dass auch die restlichen Jungs, mit denen in den nächsten Tagen gesprochen wird, sich positiv äußern werden. Gespräche mit potenziellen Verstärkungen laufen.

Zweite Mannschaft geplant

Aufgrund dieser positiven Entwicklung und dem weiterhin großen Zuspruch der einheimischen Fußballer und früherer Jugendspieler wird die SpVg. Iseringhausen in der Saison 2021/22 voraussichtlich zusätzlich eine 2. Mannschaft für den Spielbetrieb melden. Auch hier sind die Planungen im vollen Gange. Der sportliche Leiter Benjamin Stracke und Jugendleiter Thorsten Stahl zeigen sich sehr optimistisch: „Mit so vielen Zusagen haben wir nicht gerechnet und werden jetzt in die Detailplanung gehen. Wir sind uns sicher, mit zwei schlagkräftigen Teams in die Saison 2021/22 zu gehen, so es der Pandemie-Verlauf denn erlaubt. Das macht uns auch ein wenig stolz, gegen den allgemeinen Trend der Teamreduzierungen im heimischen Fußball zu arbeiten.“