Sprockhövel bleibt gutes Pflaster für Finnentrop/Bamenohl

Sprockhövel. SG Finnentrop/Bamenohl feiert durch Kopfballtor von Julian Scheppe mit 1:0 den dritten Sieg in Folge gegen die TSG und hat schon 20 Punkte

Die TSG Sprockhövel bleibt für Fußball-Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl ein gutes Pflaster. Zwei Siegen in der vergangenen Saison folgte am Sonntag der wichtige 1:0 (1:0)-Erfolg in Sprockhövel. Es war der zweite Auswärtssieg für die SG Finnentrop/Bamenohl.

SG-Trainer Ralf Behle freute sich riesig über den erneuten Triumph über Sprockhövel: „Sprockhövel hatte vielleicht etwas mehr vom Spiel. Aber wir haben die gesunde gesunde Mischung aus Dominanz und Pressing gefunden. Wichtig ist, dass wir vor der Winterpause nicht noch unten rein gerutscht sind. Vor dem letzten Spiel des Jahres gegen Delbrück haben wir jetzt 20 Punkte. Alles ist gut.“

Dabei begann die Partie gar nicht besonders gut. Nach zwölf Minuten gab es nach einem Foul von Sprockhövels Torwart Hendrik Höh an Rafael Camprobin einen Foulelfmeter für die Gäste. Doch zum Entsetzen seiner Mitspieler schoss Christopher Hennes den Ball über den Querbalken. „Schade. Eigentlich ist Christopher ja ein ganz sichererer Schütze,. Aber wenn du 100 Elfer schießt, dann darfst du auch mal einen verschießen“, so Ralf Behle.

Zumal wenig später doch das 1:0 für die SG fiel. Nach einer Ecke in der 14. Minute stand Phillip Hennes am langen Pfosten und schoss den Ball zurück in die Mitte, Dort stand Julian Scheppe und köpfte die Kugel aus zwei Metern über die Linie. „Der war scharf geschossen. Da musst du erstmal den Mut haben, mit dem Kopf hinzugehen“, lobte Ralf Behle Julian Scheppes Einsatz.

Gute Chancen, das Ergebnis auf 2:0 zu erhöhen, hatten Phillip Hennes und Rafael Camprobin vor sowie Phillip Hennes, Nicolas Herrmann und Gordon Meyer nach der Pause. Aber am Ende blieb es beim 1:0-Sieg für Finnentrop/Bamenohl.

„Ich bin stolz auf meine Jungs. Am Ende des Tages war es ein verdienter Sieg gegen einen spielerisch starken Gegner. Wir hätten den Sack vielleicht früher zumachen können oder müssen“, resümierte Ralf Behle die 90 Minuten.

SG Finnentrop/Bamenohl: Shaqiri, Humberg, Pflüger, Christopher Hennes, Anhari (64. Herrmann), Scheppe, Meyer, Kümhof, Phillip Hennes (84. Künchen), Camprobin, Stange.

