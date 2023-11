Spitzenreiter stolpert beim TuS Rhode

Rhode. Die Überraschung des 14. Spieltages in der Fußball-Kreisliga B war die 0:2- (0:1)-Niederlage von Tabellenführer FC Kirchhundem beim TuS Rhode. Für die Gäste war es erst die zweite Schlappe in der laufenden Saison. „Es war ein verdienter Sieg meiner Mannschaft“, fasste Trainer Rafael Hütte die 90 Minuten zusammen. „Eine geschlossene Mannschaftsleistung hatte den Ausschlag gegeben. Außerdem haben wir unsere Tore zum richtigen Zeitpunkt erzielt.“

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart. Nach einem Ballverlust des FC Kirchhundem schalteten die Schützlinge des Rhoder Trainerduos Rafael Hütte/Marco Menne schnell um. Rohith Jeyaseelan nutzte diese Chance aus der 3. Minute eiskalt zur 1:0-Führung. In der Folgezeit waren die Rhoder immer einen Tick schneller am Ball, bestachen durch Zweikampfstärke, aber auch mit einer hohen Laufbereitschaft.

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild. Wie zu Beginn des Spieles nutzten die Rhoder wieder das Momentum. Nach dem Anstoß unterlief dem FC Kirchhundem wieder ein Ballverlust und Max Hütte erzielte in der 46. Minute das 2:0. Eine Vorentscheidung in keiner Weise am Rhoder Kreuzberg, aber beim FC Kirchhundem blieb es nur beim Versuch, eine Wende herbeizuführen. Für Rhode waren es nicht eingeplante Zähler. Der FCK hatte während der gesamten Spielzeit nur zwei Tormöglichkeiten zu verzeichnen.

FSV Gerlingen II – RW Hünsborn II 3:2 (0:1). Eine packende Partie sahen auch die Zuschauer am Gerlinger Bieberg im kleinen Gemeindederby zwischen der Zweiten des FSV Gerlingen und RW Hünsborn. Durch zwei Fehler kam der heimische FSV durch Marlon Fischer (41.) und Jannek Wendland in Rückstand. Die Hausherren bewiesen Moral und hielten voll dagegen. Durch einen Doppelpack avancierte sich FSV-Spielführer Dominik Trautz (26./81.) zum Matchwinner, den 2:2 Ausgleich hatte Leonhard Grebe (71.) erzielt. „Wir hatten in der Schlussphase das bessere Ende für uns und nicht unverdient gewonnen“ freute sich der Gerlinger Trainer Robin Brucker.

TuS Lenhausen – VfR Rüblinghausen II 0:1 (0:1). Wichtige Punkte in Sachen Klassenerhalt konnte Aufsteiger VfR Rüblinghausen II beim 1:0 (1:0) Auswärtssieg beim Kreisliga- Absteiger A TuS Lenhausen einfahren. Das Tor des Tages erzielte Paul Krengel (5.). Eine starke Abwehrleistung der Olper reichte für den dritten Sieg in Folge in der neuen Umgebung.

Vatanspor Meggen – SV Hillmicke 3:1 (1:1). Es läuft nicht beim SV Hillmicke, die Mannschaft tritt auf der Stelle. Im ersten Durchgang waren die abstiegsgefährdeten Gäste noch auf Augenhöhe. Mesut Birinci (11.) brachte die Hausherren mit 1:0 in Front. Vor der Pause konnte Dolunay Kocin (19.) für den SV Hillmicke ausgleichen. Mesut Birinci (64.) und Francesco Berillo (84.) machten den 3:1-Endstand perfekt. Ins Hillmicker Bild passte die gelb-rote Karte für Fares Almozal .

Listertal – Halberbracht/Oedingen 3:1

Rönkhausen – Brachthausen/W. 0:1

Albaum/H. - Dünschede 3:1

Oberelspe- Saalhausen/O. 2:6

