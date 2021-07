Spielplan: Finnentrop/Bamenohl hat erstes Heimspiel gegen Kaan

Kreis Olpe. Die Spielpläne der höheren Fußballligen - Oberliga, Westfalenliga und Landesliga - sind raus.

Demnach hat der Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl am ersten Spieltag frei, steigt aber dann mit einem Knaller ins Meisterschatsrennen ein, denn am 5. September kommt der Südwestfalen-Rivale 1. FC Kaan-Marienborn in die H&R-Arena, ehe dann die Reise in den Kreis Gütersloh, zu Victoria Clarholz, ansteht.

In der Westfalenliga startet der FSV Gerlingen zuhause gegen Hohenlimburg und der FC Lennestadt beim FC Iserlohn. Das Derby ist am 28. November in Lennestadt.

