Diese Kombination ist eher selten, im Profifußball sowieso, aber auch in den höheren Amateurligen.

Anders sieht die Sache in der Kreisliga aus. So auch im Kreis Olpe. Bastian Schildt, der 2020 den SV Hillmicke von der C- in die B-Kreisliga geführt hat, oder Andre Weigler vom SSV Elspe und Daniel Morillo vom Bezirksliga-Aufsteiger SV Rothemühle sind drei Beispiele für die, die diese Planstelle ausfüllen und in ihren Mannschaften auf unterschiedlichen Positionen spielen.

as Anforderungsprofil ist anspruchsvoll. Die Trainer müssen nicht nur mit taktischen Einfällen und abwechslungsreichen Übungsabenden überzeugen, sondern sollten sich am Spieltag auf dem Platz keine Blöße geben. Ausreden fallen weg. Deshalb ist das Modell selten geworden, seltener als in den Siebziger bis Neunziger Jahren.

Hochklassige Erfahrung

Für die Vereine ist dies auf den ersten Augenblick eine attraktive Angelegenheit. So beim SV Hillmicke. Hier ist der langjährige Altenhofer Landesliga- und Bezirksliga-Torjäger Bastian Schildt im Einsatz. Auch beim Kreisliga-Vertreter SSV Elspe setzt man auf einen Spielertrainer. Andre Weigler heißt der Mann, der die Fäden zieht. Er spielte beim Verbandsligisten VSV Wenden, in der Landesliga für den SV Ottfingen, sowie für die Bezirksligisten RW Hünsborn und FC Kirchhundem. Also auch mit hochklassiger Erfahrung ausgestattet. Seine ersten Schritte im Trainergeschäft hat der erfahrene Akteur als Co-Trainer bei der SG Kirchveischede/Bonzel von der Pike auf gelernt, zudem bei der SG Lütringhausen/Oberveischede/Kleusheim.

Daniel Morillo ist ein Rothemühler Urgestein mit einem kurzen Abstecher zum TuS Erndtebrück. Seit 2018 steht er mit seinem Partner Marcel Tolzin in der sportlichen Verantwortung. „Wir haben Daniel Morillo, den Trainer der zweiten Mannschaft, praktisch befördert“, erinnerte sich Christian Pilz, Vorstandssprecher des SV Rothemühle, an Morillos erste Schritte am Rothenborn. Dieser nahm alle Optionen wahr: In 19 Begegnungen war er in 10 Spielen über die komplette Spielzeit auf dem Platz. Sechsmal wechselte er sich ein und in zwei Spielen ging er vorzeitig vom Feld.

Mit Marcel Tolzin hat Morilloeinen zuverlässigen spielenden Partner an seiner Seite. „Eigentlich bin ich vom Spielertrainer nicht begeistert, denn von außen kann ich die gesamte Spielsituation anders einschätzen“, sagte Morillo, „eine Doppelrolle ist nicht das Ideale, aber bei unserer Verletztenmisere haben wir die Mannschaft mit ins Boot genommen und dabei die Doppelrolle von Marcel und mir ganz klar besprochen. Somit hatten wir auch die nötige Unterstützung des Teams“.

Aktuell ist Andre Weigler Spielertrainer beim SSV Elspe. Er war in 19 Spielen im Einsatz und erzielte ein Tor. Eingewechselt wurde der Elsper Spielertrainer und in einer Begegnung stand er auf dem Platz. Motivation und Ehrgeiz stehen für Weigler im Vordergrund. Diese Eigenschaften will er auch seiner Mannschaft vermitteln. „In meiner Anfangsphase in Elspe habe ich beide Seiten des Trainers erlebt“, weiß Andre Weigler zu berichten, „mit Jasko Selimanjin hatte ich einen guten Partner. Bei Bedarf konnte ich mich einwechseln, denn von draußen kann man die Dinge ganz anders beurteilen“. Seinen Spielern gestehe er Fehler ein, gab er zu verstehen. So könne er dem Team auch die nötigen Impulse vermitteln. Voraussetzung ist: „Meine Leistung muss allerrdings auch stimmen“. Andre Weigler tauscht sich mit seinem Kapitän aus, um in der Halbzeitansprache die richtigen Worte an die Mannschaft zu richten.

Hillmicke ist die Premiere für den früheren Altenhofer Torjäger Bastian Schildt. Von seinen früheren Trainern Anderas Waffenschmidt aus Freudenberg hat er profitiert, ebenso von Oliver Mack, mit dem er beim FC Altenhof von der Kreisliga A in die Bezirksliga und in die Landesliga durchmarschiert ist. Das hat ihn geprägt. Umgekehrt hat Schildt mit Altenhof auch den Abstieg aus der Landesliga und den harten Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga mit gemacht. Diese Erfahrungen haben Bastian Schildt nach vorne gebracht, denn auch Krisen und Niederlagen gehören zum Tagesgeschäft.

Ziel „Aufstieg“ erreicht

So war auch der Einstieg ins Trainergeschäft 2019 eine logische Folge. „Die Anfrage kam vom traditionsreichen SV Hillmicke, der sportlich am Boden lag“, erklärte Schildt, „das Konzept hat mich absolut überzeugt, zumal ich auch die absolute Handlungsfreiheit habe“.

Die Zielsetzung, den Aufstieg in die Kreisliga B wurde beim Abbruch der Meisterschaft durch die Quotenregelung geschafft. In dieser nicht einfachen Situation ist rs ihm gelungen, das fußballbegeisterte Umfeld am Fockenberg mit ins Boot zu nehmen. Dabei haben Co-Trainer Amir Mahmood und Betreuer Nico Clemens wichtige Aufgaben inne.

Sie beobachten das Spielgeschehen und so kann sich Bastian Schildt voll und ganz auf seine Aufgaben auf dem Platz konzentrieren. „Wir unterstützen und ergänzen uns, denn nur so kommen wir voran“, sagte er und betont: „Der Posten bringt eine Menge an Fingerspitzengefühl, aber auch ein hohes Maß an Selbstkritik mit“, so Bastian Schildt vom SV Blau-Weiß Hillmicke.

Mentalität und Willensstärke

In 19 Spielen fehlte Bastian Schildt nur einmal und wurde einmal ausgewechselt. „Generell leidet die eigene Leistung wenn man sich nicht nur auf sich selbst konzentriert, sondern auch die gesamte Mannschaft im Blick haben muss, dennoch hat meine Mannschaft eine enorme Mentalität und Willensstärke an den Tag gelegt “, weiß Bastian Schildt. Ab und an übersehe man Dinge, die wichtig für das Gesamtpaket als Mannschaft und von außen besser zu erkennen sind“.