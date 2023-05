Spieler und Trainer bleiben trotz Abstieg

Lütringhausen/Oberveischede. Dirk Rasche bleibt über das Saisonende hinaus Trainer der 1. Herrenfußball-Mannschaft der SG Lütringhausen/Oberveischede.

Die bisher geleistete Arbeit und Stimmung im Team ist trotz der Tabellensituation gut. Auch wenn der Abstieg in die Kreisliga C am Ende nicht zu verhindern war, haben alle Spieler ihre Zusage für 2023/24 gegeben.

Zur neuen Saison freut man sich auf zwei Rückkehrer. Mit Niklas Ohm von den SF Biggetal und Daniel Michler von der SpVg Iseringhausen. Beide haben den gesamten Jugendbereich in Lütringhausen durchlaufen und einige Jahre im Seniorenbereich ihres Heimatvereins und der SG gespielt, bevor sie sich vor zwei Jahren zu einem Wechsel entschlossen hatten.

Neben Paul Marschner, der schon regelmäßige Einsätze in der 1. Mannschaft absolvieren konnte, rücken mit Luca Dettmer, Pascal Dittmer, Benjamin Phetkhajee und Luca Rückl vier weitere Spieler in den Seniorenbereich auf. Johannes Sabisch, Sportlicher Leiter: „Die Planungen für die kommende Saison sind noch nicht abgeschlossen. Wir halten weiterhin Augen und Ohren offen, um uns auf der ein oder anderen Position noch breiter aufstellen zu können.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe