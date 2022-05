Spendenbox für Attendorner Tafel beim Citylauf

Attendorn. Björn Picker plant in diesem Jahr eine Spendensammlung zugunsten der Attendorner Tafel.

„Am Samstag ist an der Kasse für den Wertmarkenverkauf eine Spendenbox für die Attendorner Tafel aufgestellt“, so Björn Picker, „Wechselgeld, Spenden und nicht gebrauchte Wertmarken kommen der Tafel zugute. Wegen der Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine ist die Unterstützung noch dringlicher als zuvor.“

TV Attendorn unterstützt Aktion

Andreas Ufer, 1. Vorsitzender des TV Attendorn: „Wir freuen uns, Björn Picker bei seiner diesjährigen Spendenaktion unterstützen zu können.“

Die Helfer des TVA übernehmen ab 13 Uhr den Orderdienst an den Streckenübergängen am Wall. Der TVA bittet um schon jetzt um Verständnis für mögliche Verkehrseinschränkungen in der Stadt, da die Sicherheit der Läuferinnen und Läufer Vorrang hat.

