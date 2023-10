Sorgenkinder stehen vor hohen Pokal-Hürden

Kreis Olpe. Landesliga-Letzter SC Drolshagen mit neuem Trainerquartett in Attendorn. Vorletzter FSV Gerlingen empfängt Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl.

Nachdem bereits zwei Begegnungen (FC Kirchhundem - FC Lennestadt 1:6 und SV Brachthausen/Wirme - VfR Rüblinghausen) durchgeführt wurden, werden heute Abend die nächsten beiden Viertelfinalbegegnungen im DFB- Kreispokal angepfiffen.

Der Oberligist und Titelverteidiger SG Finnentrop/ Bamenohl reist als großer Favorit nach Gerlingen und auch der SV 04 Attendorn will sich gegen den krisengeschüttelten SC Drolshagen durchsetzen und ins Halbfinale einziehen.

FSV Gerlingen - SG Finnentrop/ Bamenohl (19 Uhr, Bieberg). Als krasser Außenseiter geht der Landesliga- Vorletzte aus Gerlingen, der in der Meisterschaft erst zwei Siege feiern konnte, ins Pokalspiel gegen den zuletzt sehr starken, Oberligisten. ,,Nach der unnötigen 2:3-Last-Minute-Niederlage in Erlinghausen ist die Stimmung im Team nicht besonders gut. Der Gegentreffer in der Nachspielzeit war, nach einer Folge von Slapstick-Einlagen und einer kuriosen Schiedsrichterentscheidung, völlig unnötig.

Mit einem Erfolgserlebnis im Rücken, wären wir mit mehr Selbstvertrauen in das schwere Pokalsieg gegangen“, erklärt FSV- Trainer Dominik Dapprich: ,,Letztlich hat man immer eine Chance zu gewinnen, aber die SG Finnentrop/ Bamenohl ist natürlich haushoher Favorit und für uns muss schon sehr vieles zusammenkommen.“

Die Dapprich-Elf trifft auf einen Gegner, der sich zuletzt in Topform präsentierte. Nach einem 8:0-Sieg im Pokal beim A-Kreisligisten GW Elben folgten in der Oberliga vier Spiele ohne Niederlage mit zehn Punkten und der Sprung auf Tabellenplatz zehn, für die Mannschaft von Trainer Ibou Mbaye, der meint, dass auch in Gerlingen eine schwere Aufgabe auf sein Team zukommt: ,,Wir werden den Gegner ganz sicher nicht unterschätzen und gehen hochmotiviert in das schwierige Spiel, denn wir wollen unseren Titel aus der Vorsaison verteidigen“, so Mbaye, der personell weiter aus den Vollen schöpfen kann: ,,Beim 2:0 in Rheine haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht und sind, erstmals in dieser Saison, in der Oberliga ohne Gegentreffer geblieben. Gegen den FSV Gerlingen werden wir wieder nicht viel rotieren. Es wird zwar die eine oder andere Änderung in unserer Startaufstellung geben, aber wir beginnen mit einer starken Elf.“

In den letzten Begegnungen der Bamenohler war die Handschrift des Trainers immer klar und deutlich zu erkennen.

SV 04 Attendorn - SC Drolshagen (19.30 Uhr, Hansastadion). Die Mannschaften aus Attendorn und Drolshagen treffen, innerhalb von nur vier Tagen, gleich zweimal aufeinander, denn nach dem heutigen Pokalspiel, steht schon am Sonntag das nächste Duell, am 12. Spieltag der Landesliga, an.

Die Hansestädter, die zuletzt in der Liga eine 1:3- Auswärtsniederlage bei der zweitplatzierten SpVg. Hagen 1911 hinnehmen mussten, gehen leicht favorisiert in das Spiel gegen den Klassenrivalen, der, wegen seiner Torflaute mit nur sieben erzielten Treffern in elf Spielen, die Rote Laterne des Tabellenletzten trägt.

SV 04 Attendorns Trainer Jasmin Selimanjin stellt sich aber trotzdem auf ein hart umkämpftes und enges Spiel ein: ,,Wir werden das Spiel sehr ernst nehmen und es wird die beste Elf auf dem Platz stehen. Es ist immer ein besonderes Highlight im Pokal aufzulaufen und mit, ab jetzt, nur drei Siegen können wir einen Titel gewinnen.“ In der Meisterschaft hat sein Team, mit 14 Zählern, doppelt so viele Punkte auf dem Konto stehen als die Gäste vom Buscheid, bei denen es, nach der hohen 0:4-Heimniederlage gegen den starken Aufsteiger TuS Sundern am vergangenen Spieltag, einen, nicht ganz überraschenden, Trainerwechsel gab.

Der frühere Regionalliga- Kicker und B-Lizenz-Inhaber Patrik Flender, der mit dem dritten Platz in der vorletzten Saison, die beste Platzierung in der Vereinsgeschichte hatte feiern dürfen und schon mehr als drei Jahre für den Sport-Club tätig war, wird heute Abend nicht mehr als Cheftrainer an der Linie stehen, denn bereits am Montagabend einigten sich die Parteien, sich zu trennen. In der nächsten Woche soll jetzt schnell ein Nachfolger für Flender präsentiert werden und bis dahin werden Co-Trainer Enes Cimen, der Sportliche Leiter Domenik Vitale, sowie Jan Gummersbach und Jannis Rothstein die Mannschaft interimistisch betreuen.

