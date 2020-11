„Sonnen-September-Märchen“ beim Tennisclub Kirchhundem

Kirchhundem. Viel Erfreuliches konnte Jürgen Lübke, Sportwart des Tennisclubs Rot-Weiß Kirchhundem, vermelden.

Während die Herren 50 den dritten Platz in der Bezirksliga erreichten, schaffte das 40er-Team in der Kreisklasse mit positiver Bilanz den zweiten Rang. Eine makellose Saison spielten die Herren 70, die alle Spiele in der Südwestfalenliga gewannen und in die Verbandsliga aufstiegen.

Jugendwartin Caroline Thiedemann berichtete auf der Mitgliederversammlung, die Corona konform in der Aula der Sekundarschule in Kirchhundem abgehalten wurde, dass vier Jugendteams der Altersklassen U18 und U15 an der Sommerrunde teilnahmen und ausgeglichene Bilanzen erzielten.

Höhepunkt Hundem-Lenne-Cup

Absoluter Höhepunkt der Saison war die 9. Auflage des Hundem-Lenne-Cups, der als „Sonnen-September-Märchen“ in die Vereinsannalen eingehen wird. Zehn Tage lange kämpften Aktive aus ganz Südwestfalen in 13 Konkurrenzen um Spiel, Satz und Sieg.

Zu Beginn der Versammlung gedachten die Anwesenden des Vereinsgründers und Ehrenvorsitzenden Dieter Mennekes, der im Frühjahr verstorben war. Problemlos verliefen die anstehenden Wahlen, so stellten sich alle zur Wiederwahl und wurden einstimmig bestätigt: 2. Vorsitzender Dr. Thomas Vente, Geschäftsführer Martin Schulte, Kassiererin Angelika Thiedemann und Sportwart Jürgen Lübke.

Einmütig begrüßten die Anwesenden die für 2021 neu geplanten Aktionen zur Fertigstellung der Platzanlage als familienfreundlicher Treffpunkt aller Generationen mit dem Bau eines Bouleplatzes und der Einrichtung eines Basketballcourts auf einer Seite der Trainingswand. In der bevorstehenden Hallensaison wollen die Kirchhundemer Tennisakteure mit drei Mannschaften antreten: Mit den Herren 50, 60 und 65.