So läuft das Spitzenspiel für den TuS 09 Drolshagen

Kreis Olpe/Dortmund Eine Werbung für den Frauenhandball war der dramatische Landesliga-Gipfel zwischen Dorstfeld und Drolshagen.

Das mit Spannung erwartete Spitzenspiel der Landesliga ging an die Handballerinnen des TuS 09 Drolshagen. Die hatten mit einem hart erkämpften und glücklichen Auswärtssieg in Dortmund das bessere Ende für sich und errangen einen hauchdünnen 24:23 (14:12)-Erfolg beim ATV Dorstfeld in Dortmund.

Insgesamt hat die bessere und fairere Mannschaft zu recht gewonnen.“ Dr. Christian Ohm, Trainer des TuS 09 Drolshagen

Dorstfeld war der erwartet harte Brocken und empfing die TuS-Sieben mit einer rustikalen Spielweise. Dennoch behielt der Tabellenführer aus Drolshagen in einer dramatischen Schlussphase die Nerven. Wechselnde Abwehrformationen von 6:0 auf 5:1 und umgekehrt zeigten ihre Wirkungen.

Zu keinem Zeitpunkt konnte sich eine Mannschaft entscheidend absetzen und einen größeren Vorsprung herausspielen. Das Spitzenspiel in Dortmund litt während den gesamten sechzig Minuten unter einer schwachen Schiedsrichterleistung. Der Tiefpunkt war die schwere Schulterverletzung von Kreisläuferin Jennifer Tille, die den TuS in entscheidenden Phasen immer wieder heran gebracht hatte. Als Aufsteiger in der Liga eine solch makellose Serie hinzulegen, ist nicht selbstverständlich, denn die absolute Fitness ist der Grundstock.

Aufstellungen TuS 09 Drolshagen: Damm, Wienand; Anika Ickler (2), Kimberly Reuber (2), Klonek (11/2), Neumann, Faulenbach, Kleinhofer, Tille (4), Lechmann, Marie Reuber, Calvanese, Gurke, Bogdanski (5). TV Olpe: Diedrich, Rogalla; Schneider (4/3), Rohrmann, Joshua Krawitz (3), Flucht, Thiem (1), Samuel Krawitz (5), Heinrich, Schipper (1), Ohm (7/1). SG Attendorn/Ennest: Selter, Jan Berkenhagen, Krengel; Kopperberg (15), Braunschneider (1), Lohölter-Hesse (3), Köster (6), Schneider, Jan-Frederik Heimes (4/4), Lars Müller (9/1), Schmidt (3), Hillecke.

Insgesamt war es eine Werbung für den Frauenhandball in einer begeisterten und packenden Begegnung. „Wir haben ein Spitzenspiel mit einem glücklichen Ende für den TuS 09 Drolshagen gesehen. Doch wir haben gezeigt, dass wir auch Handball spielen können und haben das Spiel bis in die finale Phase offen gehalten“, befand Klaus Rodenberg, der Trainer des ATV Dorstfeld, „den letzten Ballbesitz konnten wir nicht mehr zu einem verdienten Punktgewinn nutzen.“

Pech für die Gastgeberinnen: Sie mussten auf ihre etatmäßige Torhüterin wegen Verletzung und Krankheit verzichten. So kam die reaktivierte Nina Püllen als helfende Hand zum Einsatz.

Spielerin des Abends war die Droshagenerin Sarah Klonek mit 11 Toren. Auch wenn sie mal nicht zum Torabschluss kam, brachte sie ihre Mitspielerinnen in gute Positionen die dann auch genutzt wurden. „Ein ganz großes Lob an Sarah Klonek die mit einem fieberhaften Infekt aufgelaufen war. Dem Attendorner Trio Jana Damm, Kimberly und Marie Reuber, die im Defensivverband viel zum doppelten Punktgewinn beigetragen haben, verdienen sich ein Fleißkärtchen. Dazu kam das schnelle Umschaltspiel mit hohem Tempo“, so der Drolshagener Trainer Dr. Christian Ohm, „insgesamt hat die bessere und fairere Mannschaft zu recht gewonnen.“

Einstellung, Einsatz und Wille stimmten, beim Auftritt des verlustpunktfreien Spitzenreiters TuS 09 Drolshagen. Am 16.Dezember geht es in einem weiteren Spitzenspiel gegen SGH Unna-Massen in der Wünne weiter.

TV Olpe fünf Spiele sieglos

Für die Landesliga-Handballer des TV Olpe geht der Negativlauf weiter. Die Kreisstädter sind nunmehr seit fünf Spielen ohne Sieg. Den letzten Punktgewinn gab es gegen die SG Menden Sauerland Wölfe II beim 22:22.

Beim Tabellenzweiten TuS Volmetal II fingen sich die Olper eine 21:26 (7:12)-Niederlage. Die Gastgeber hatten in einem intensiven Spiel in Hagen-Dahl das bessere Ende für sich zu verzeichnen. Wie so oft in den letzten Begegnungen hatten die Olper mit massiven Problemen zu kämpfen. Kurzfristig musste Amedin Butt aus beruflichen Gründen passen, Leon Schneider schied im ersten Durchgang mit Knieverletzung aus und Lennart Schipper kassierte nach der dritten Zeitstrafe die rote Karte.

Richtig gut kam Samuel Krawitz, der bisher im Nachwuchs des TV Olpe spielte in die Partie. Mit fünf Toren war er bester Werfer des TV Olpe. Für die TVO-Sieben war sogar noch mehr drin. Henrik Ohm brachte seine Farben in der 42. Minute sogar noch auf 15:16 heran. In der Schlussphase fehlten die Kräfte und Wechselmöglichkeiten. „Die Mannschaft hat alles versucht und in der aktuellen Lage kann man ihnen keinen Vorwurf machen“, bilanzierte TVO-Trainer Frieder Krause, „es gilt, auch in den schweren weiteren Spielen die Ruhe zu bewahren.“

Attendorn/Ennest gut in Tritt

Richtig gut im Tritt ist Landesligaabsteiger SG Attendorn/Ennest. In den vergangenen Jahren waren es immer packende und dramatische Spiele gegen den HSV Plettenberg/Werdohl in Attendorn. Dieses Mal waren die Karten komplett anders verteilt. Die Gäste aus dem märkischen Kreis reisten mit einem absoluten Mini-Kader an, aufgefüllt mit Akteuren der zweiten Mannschaft. Keine guten Voraussetzungen für den Trip von Plettenberg nach Attendorn.

Nach der 20:25-Niederlage gegen den VTV Freier Grund war die SGA-Sieben gut erholt. Die Hansestädter zerlegten den HSV Plettenberg/Werdohl mit 41:13 (22:7) in seine sportlichen Einzelteile. Aber es fehlte dem Attendorner Trainer Christof Heimes mit Marcel Benninghaus und Tim Schneider ebenfalls wichtige Akteure. Wie schwach die Offensivkraft der Gäste war zeigt die Tatsache das der Attendorner Torhüter Jan Berkenhagen zwölf Minuten nach der Pause keinen Treffer kassierte. „Wir dürfen dieses Ergebnis nicht überbewerten“, bilanzierte der Attendorner Trainer Christof Heimes.

