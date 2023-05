Shotokan Wenden gratuliert Franka Sommer zu tollem Erfolg

Wenden/Pulheim. Die Westdeutschen Karate-Meisterschaften fanden dieses Jahr in Pulheim statt.

Das Turnier war gut besucht und für den heimischen Karateverein Shotokan Wenden startete die 12-jährige Franka Sommer in den Disziplinen Kumite-Einzel (12-13 Jahre) und Kata-Einzel (12-14 Jahre). Weitere Teilnehmer wurden nicht gemeldet, da der Verein zeitgleich einen Benefiz-Lehrgang anlässlich des 25-jährigen Vereinsjubiläums veranstaltete.

Das Teilnehmerfeld war gut besetzt und so starteten in den Gruppen von Franka Sommer Teilnehmer aus Pulheim, Troisdorf, Siegen, Münster, Krefeld, Gladbeck, Wattenscheid, Wolfskehlen sowie Darmstadt. In der Kumite-Disziplin wird klassisch im K.o.-System gekämpft und nur der Sieger eines Kampfes kommt eine Runde weiter. Franka gewann in der ersten Runde, aber musste sich in der zweiten Runde der Teilnehmerin aus Troisdorf geschlagen geben.

Im Kata-Bereich wird bis zum Halbfinale im K.o.-System gekämpft und anschließend zeigen die Finalisten ihre Kür-Kata, welche mit Punkten bewertet wird. Der Teilnehmer mit der höchsten Punktzahl gewinnt. Franka überstand die anstrengende K.o.-Phase und zeigte anschließend die beste Kür-Kata. Damit wurde das Talent von Shotokan Wenden die diesjährige Westdeutsche Meisterin in der Kata-Disziplin in ihrer Altersgruppe. Der gesamte Verein hat sich riesig gefreut und gratuliert Franka zu diesem tollen Erfolg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe