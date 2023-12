SG Wenden sorgt für Paukenschlag

Wenden Es ist ein Paukenschlag zum Jahresende und ein Meilenstein nicht nur für die SG Wenden, sondern für den regionalen Sport schlechthin.

Die SG Wenden hat zwei Triathleten der Extraklasse an Bord. Und beide Mehrkämpfer – um solche handelt es sich ja beim Triathlon – sind alles andere als Unbekannte. Simon Huckestein ist ein Eigengewächs der SG, hat nationale Meisterschaften in der Leichtathletik gewonnen und war unter anderem Teilnehmer mit der SG Wenden beim Europacup der besten Crossmannschaften. Als Deutscher Meister der Langdistanz 2022 und Vizemeister 2023 hat sich der „gelernte“ Leichtathlet auch im Triathlon große Meriten erworben.

Zwei Mal mit Ejot Deutscher Meister

Auch Jonas Hoffmann ist natürlich kein unbeschriebenes Blatt. Der gebürtige Hilchenbacher, der als Läufer bereits seit 2020 für die SG Wenden startet, hat frühzeitig den Weg zum Triathlon gefunden, war unter anderem zweimal mit dem Team von Ejot Buschhütten Meister der 1. Bundesliga und zuletzt für den Erstligisten TriFinish Münster am Start. Im erlesenen Feld der weltbesten Triathleten war der 27-Jährige 2023 bei der Ironman-WM in Nizza am Start. Für ihn hängt die Welt wohl noch voller Geigen.

Ich habe Bock drauf. Peter Dornseifer

Ab 1. Januar starten sie nun für die SG Wenden bei nationalen und internationalen Veranstaltungen und Meisterschaften unter dem Namen SG Wenden / racextrakt. Die Firma racextrakt ist Lieferant hochwertiger Sporträder und versorgt die beiden entsprechend mit dem teuren Equipment

Dass es überhaupt zu dieser Form der Zusammenarbeit gekommen ist, war nur durch die Bereitschaft des Hauptsponsors der SG Wenden, der Firma Dornseifer Frischemarkt, zu verdanken. Geschäftsführer Peter Dornseifer, selbst begeisterter Triathlet und Roth-Teilnehmer, sagte kurz und bündig: „Ich habe Bock drauf.“ Und meinte damit nicht nur die eigene sportliche Betätigung, sondern auch die Unterstützung für die beiden Athleten.

Offene Türen

Egon Bröcher, der große Macher der Leichtathletik in Wenden und langjähriger Landestrainer, machte aus seinen Planungen kein Hehl: „Der Gedanke war schon lange da. Es stellte sich nur die Frage, wie kriegt man das hin? Die Erfolge von Jonas und Simon können sich sowohl deutschlandweit wie auch europaweit sehen lassen.“ Es folgten Gespräche mit dem Vorsitzenden Holger Keller: „Da rannte ich offene Türen ein“, so Bröcher. Das galt auch für Peter Dornseifer. Egon Bröcher: „Der war sofort Feuer und Flamme.“

Die Anfragen bei den beiden Protagonisten war in fünf Minuten erledigt. „Das ging sehr schnell, die sagten nur ‚Das können wir uns vorstellen‘“. Man nehme zwei Elite-Triathleten, einen großzügigen Sponsor und schon waren die Grundlagen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und Gründung einer neuen Abteilung gelegt. „Da fühlten wir uns von der SG Wenden eigentlich nur als Sparringspartner“, so Egon Bröcher.

Sowohl Hoffmann wie auch Huckestein haben nun ihren Lebensmittelpunkt gemeinsam in Butzbach. Um seine Schwächen im Wasser zu reduzieren, hat sich Huckestein der TSG Kleinostheim, Mitglied der 1. Bundesliga Süd, angeschlossen. „Die haben dort gute Schwimmer und sehr gute Schwimmtrainer“, hofft er noch die eine oder andere Minute auf der Langdistanz rausholen zu können.

Hoffmanns Ziel: WM auf Hawaii

Jonas Hoffmans großes Ziel ist die erfolgreiche Qualifikation für die WM auf Hawaii. „Ich will mich jetzt zwei Jahre voll auf den Sport konzentrieren und nehme eine Auszeit von der beruflichen Arbeit.“ Um das große Ziel zu erreichen, bieten sich vor allem zwei Möglichkeiten. Zum einen in Texas, zum anderen in Frankfurt bei der Europameisterschaft. Und da sind gute Platzierungen gegen weltweite Spitzenklasse und nicht die Zeit entscheidend.

Auf der Agenda von Simon Huckestein steht zunächst die Duathlon-EM in Alsdorf bei Aachen. Und im Sommer will er wieder einen Angriff auf den DM-Titel auf der Langdistanz starten, dieses Jahr im Lausitzer Seenland. Ob die SG Wenden einen weiteren DM-Titel verzeichnen darf, wird sich Ende August herausstellen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe