SG L.O.K. traut sich zu, in einer höheren Liga zu bestehen

Lütringhausen. Seit Jahren haben Grün-Weiß Lütringhausen, Blau-Weiß Oberveischede und Eintracht Kleusheim eine gemeinsame und erfolgreiche Jugend-Abteilung.

Die drei Vereine wurden 2017 auch im Senioren- und Seniorinnenbereich zu einer Spielgemeinschaft zusammengeführt.

Die 1. Mannschaft startete 2017/18 in der Kreisliga B und kämpfte in den ersten zwei Jahren erfolgreich gegen den Abstieg. Seitdem der vorherige Jugendtrainer Thorsten Dettmer in der Saison 2019/20 das Traineramt übernommen hat, gingen die Leistungen kontinuierlich nach oben und aktuell steht das Aushängeschild der Spielgemeinschaft auf dem respektablen 3. Platz der Kreisliga B.

Die positive Entwicklung wurde l durch die Saisonunterbrechung gestoppt. Coach Thorsten Dettmer hat seinen Vertrag verlängert und freut sich schon auf die weitere Zusammenarbeit mit seinen Trainerkollegen Meinhard Remberg und Chris Bröcher: „Unsere überaus entwicklungsfähige und sehr junge Mannschaft mit dem Schnitt von 21,2 Jahren liefert ihre Freude und den Spaß am Fußball meinem Trainerteam quasi eins zu eins weiter“, so Dettmer, „wir möchten die Jungs in der Kreisliga B vollends etablieren, sind uns aber sicher, dass die Mannschaft in absehbarer Zeit, auch den Wettbewerb in einer höheren Spielklasse gut bestehen sollte und dies auch möchte.“

Gute Jugendarbeit

Somit wird auch klar, in welche Richtung es bei der SG L.O.K. gehen soll. Aufgrund der sehr guten Jugendarbeit schaffen jetzt immer mehr gut ausgebildete Fußballer den Sprung in den Seniorenbereich und können dort das Niveau der 1. und 2. Mannschaft (Trainer: Christian Michler und Oliver Frohne) sofort anheben. Der Spieler Jonah Stupperich: „Es macht immer mehr Spaß. Wir sind eine junge Mannschaft und ein Großteil kennt unsere Trainer ja auch schon aus den Jugendmannschaften. Wir kennen sie und sie kennen uns und das sieht man auf dem Platz. Ich möchte gerne so viele Aufstiege wie möglich erleben und ich denke, dass wir dieses Ziel auch in den nächsten zwei bis drei Jahren erreichen können.“

Gut ausgebildete Trainerinnen und Trainer im Senioren- und Jugendbereich, ein engagiertes Vor-standsteam und die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer tragen dazu bei, dass mit der SG L.O.K in den nächsten Jahren zurechnen sein wird. Die Sportanlagen in Lütringhausen, Obervei-schede und Altenkleusheim verfügen über moderne Kunstrasenplätze und werden den neuen Ansprüchen gerecht. Zudem werden in den nächsten Monaten und Jahren die Plätze und Sportheime teilweise modernisiert und ausgebaut.