SG Finnentrop/Bamenohl: Wiedergutmachung im Bonusspiel

Bamenohl Nach der schlechten Leistung in Gievenbeck geht es nun für die Mannschaft von Ibou Mbaye gegen den ambitionierten TuS Bövinghausen.

In der Oberliga Westfalen steht für die Fußballer der SG Finnentrop/ Bamenohl wieder eine Begegnung gegen eine starke Mannschaft aus Dortmund an. Der TuS Bövinghausen, aus dem 71. Bezirk der Ruhrmetropole, belegt aktuell, nach einem 2:2-Unentschieden am 13. Spieltag gegen den SC Preußen Münster ll, mit 20 Punkten, zwar nur den neunten Tabellenrang, zählt aber eigentlich zu den stärksten Teams der Liga.

Nach einer peinlichen 0:6-Pleite im Derby gegen Türkspor wurde vor drei Wochen der Trainer gewechselt. Christian Knappmann, einst mit großen Ambitionen gekommen, nahm seinen Hut und wurde durch Ex-Profi Baris Özbek, der unter anderem für Galatasaray Istanbul, Trabzonspor, 1. FC Union Berlin, Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg aufgelaufen ist, als Cheftrainer an der Seitenlinie.

Seitdem scheint es dort wieder in die richtige Richtung zu laufen. „Der TuS Bövinghausen hat viele Spieler auf Regionalliga-Niveau und will aufsteigen. Für mich sind sie eine der drei stärksten Mannschaften in der Oberliga und für uns ist das Aufeinandertreffen ein Bonusspiel, denn wir haben ganz andere Ziele als sie“, meint Bamenohls Trainer Ibou Mbaye, dessen Mannschaft in den drei letzten Pflichtspielen punkt- und sieglos blieb: „Gegen Türkspor Dortmund war die Niederlage sehr unglücklich und auch in Gievenbeck haben wir insgesamt eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht. An den zurückliegenden Tagen haben wir alles analysiert und die Jungs wissen jetzt was sie in den nächsten Spielen besser machen müssen.“

Saisonverlauf wie eine Achterbahn

Die Oberliga-Saison des klassenhöchsten Vereins aus dem Kreis Olpe gleicht bisher einer Achterbahnfahrt mit vielen Aufs und Abs. Nach einem guten Saisonstart, mit dem 3:1-Auswärtssieg zum Auftakt in Wattenscheid und fünf Punkten aus den ersten drei Spielen, folgten vier Niederlagen in Serie, bevor die Mannschaft vom Bamenohler Schloss dann viermal ungeschlagen blieb und immerhin zehn Punkte holen konnte.

Trotz der letzten beiden Niederlagen ist Trainer Mbaye der Meinung, dass er mit seiner Mannschaft auf dem richtigen Weg ist und auch für das anstehende schwere Heimspiel zeigt er sich kämpferisch: „Wir werden uns wieder so teuer wie es geht verkaufen und die drei Punkte ganz sicher nicht verschenken.“

An das letzte Duell erinnert man sich in Bamenohl noch sehr gerne zurück, denn am Ende einer turbulenten Begegnung feierte die SG einen sensationellen 7:3-Auswärtssieg in Bövinghausen und konnte die Punkte aus dem Ruhrpott mit ins Sauerland nehmen. Leicht wird es nicht, das zu wiederholen, denn die Dortmunder sind noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und haben den ehemaligen Profi Marcel Heller, der unter anderem beim SC Paderborn, SV Darmstadt, FC Augsburg, Eintracht Frankfurt gespielt hat und zuletzt vereinslos war, verpflichtet, um die Offensive weiter zu beleben. Der inzwischen 37-Jährige kommt auf insgesamt 123 Bundesliga-Spiele und elf Tore. Seinen Einstand feierte Heller vergangene Woche beim bereits erwähnten 2:2 gegen die zweite Mannschaft des SC Preußen Münster. Im Kreis Olpe dürfte er noch bestens aus seiner Zeit bei den Sportfreunden Siegen bekannt sein, wo er 2006 nach dem Abstieg in die Regionalliga Süd aktiv war.

