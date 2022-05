SG Finnentrop/Bamenohl: Weiteres Sturm-Talent kommt

Finnentrop/Bamenohl. Der Kader der SG Finnentrop/Bamenohl nimmt weiter Gestalt an. Vom Ligarivalen ASC Dortmund kommt nun ein Stürmer ans Schloss.

Nicht nur sportlich, auch was die Planung der kommenden Saison angeht, ist Fußball-Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl auf einem guten Weg. Ein weiterer Stürmer wechselt nun ans Schloss. Zwei Bamenohler kennt er aus gemeinsamen Zeiten.

Jung und erfahren, das ist eine Kombination, die der SG Finnentrop/Bamenohl gut ins Konzept passt. Nachdem mit dem derzeit verletzten Luca Künchen bereits ein Stürmer verpflichtet wurde, hat der heimische Fußball-Oberligist nut mit dem 21-jährigen Werdohler Danielle Maurice Werlein nachgelegt. Der Stürmer steht derzeit noch in Diensten des Oberligisten ASC Dortmund (Aufstiegsrunde) und lief für die Aplerbecker in dieser Saison in 15 Spielen auf und erzielte dabei vier Treffer.

Soll zukünftig für noch mehr Tore sorgen: Danielle Maurice Werlein. Foto: SG Finnentrop/Bamenohl

Mit Camprobin und Meyer gespielt

In Bamenohl trifft er mit Rafael Camprobin und Gordon Meyer auf zwei alte Mitspieler, mit denen er in der Westfalenliga A-Jugend des Hombrucher SV auflief. Nach dem Jugendbereich wechselte der Stürmer dann zum ASC Dortmund, wo er sich in der ersten Saison aufgrund von kleineren Verletzungen und dem coronabedingten Abbruch nicht durchsetzen konnte. Schon damals gab es den ersten Kontakt zwischen dem Offensivspieler und den SG-Verantwortlichen. In der Folge fasste Danielle aber immer weiter Fuß beim Aplerbecker Sportclub und kam vermehrt zu Spielzeiten. Doch trotz der verbesserten Situation, konnte sich die SG nun die Dienste des jungen Spielers sichern.

Bevorzugt spielt der zukünftige SG-Akteur auf den Außenpositionen, kann aber genauso das Sturmzentrum besetzen. „Er bringt ein enormes Tempo, eine hohe Ausdauer und eine gute Ausbildung mit. Wir freuen uns, dass sich Danielle nun im zweiten Anlauf für die SG entschieden hat. Er bringt viele Eigenschaften für unseren Pressingfußball mit und hat bereits die erste Erfahrung in der Oberliga gesammelt“, freut sich Simon Machula, Sportlicher Leiter der SG Finnentrop/Bamenohl über den Transfercoup.

