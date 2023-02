SG Finnentrop/Bamenohl vermeldet spektakulären Zugang

Finnentrop/Bamenohl. Das ist mal eine echte Hammer-Nachricht. Fußball-Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl freut sich auf die Rückkehr einer Vereins-Ikone.

Am vergangenen Sonntag standen sich der TuS Erndtebrück und somit auch Tim Schrage und die SG Finnentrop/Bamenohl noch in der Oberliga gegenüber. Diese Partie wird vorläufig die letzte gewesen sein, die der 33-jährige Heldener gegen seine ehemaligen Mannschaftskollegen bestritten haben wird. „Ab Sommer streift er selbst wieder das Trikot der Mannschaft vom Bamenohler Schloss über“, informierte Simon Machula, Sportlicher Leiter der SG, am Morgen in einer Pressemitteilung.

Im Sommer 2020 wechselte Tim Schrage nach teils sehr erfolgreichen Jahren (unter anderem zwei Westfalenligaaufstiege, Pokalsiege auf dem Platz und in der Halle) seinerzeit von der SG ins Pulverwaldstadion nach Erndtebrück, war jedoch weiterhin oft als Gast in der H&R Arena, so dass der Kontakt nie wirklich abbrach. Der Stürmer konnte auch in Erndtebrück seine Torgefahr verbreiten, musste in letzter Zeit jedoch aufgrund kleinerer Beschwerden etwas zurückstecken und kam nur noch zu Kurzeinsätzen.

Auf dem besten Weg

Das soll sich jedoch bald ändern. Tim Schrage: „Ich bin auf dem besten Weg wieder vollständig fit zu werden und möchte dann auch wieder angreifen. Natürlich steht aber zunächst an erster Stelle, mit dem TuS in der Rückrunde so viele Punkte wie möglich noch zu holen.“

Seinen Mannschaftskollegen hatte Tim bereits in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass er im Sommer den TuS verlassen wird. Nun ist auch sein Ziel bekannt. So geht es nun für den frisch gebackenen Familienvater zurück zu den Wurzeln. Anstatt 45 km und 50 Minuten Fahrt je Strecke sind es nun knapp acht Kilometer und 10 Minuten, was durchaus auch ein Argument für den Wechsel gewesen sein dürfte.

Simon Machula, sportlicher Leiter SG: „Mit Tim bekommen wir einen Spieler, der nicht nur die Oberliga sehr gut kennt, sondern auch den Verein SG Finnentrop/Bamenohl und das Umfeld. Das macht das Zusammenspiel für beide Seite wesentlich einfacher. Darüber hinaus weiß jeder, der Tim kennt, dass er als Typ und mit seiner Erfahrung in Spielen auch einmal den entscheidenden Impuls geben kann. Wir wünschen Tim für den restlichen Saisonverlauf viel Erfolg und Verletzungsfreiheit und freuen uns darauf, ihn im Sommer wieder am Bamenohler Schloss begrüßen zu dürfen.“

