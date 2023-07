Finnentrop/Bamenohl: Schlagerparade zum Auftakt

Finnentrop/Bamenohl. Der Spielplan der Fußball-Oberliga Westfalen ist raus.

Und es geht gleich gut los für die SG Finnentrop/Bamenohl und ihren neuen Trainer Ibou Mbaye. Denn die ersten drei Partien verdienen durchaus das Prädikat „Schlagerspiel“. Die Lohrheide in Wattenscheid ist Schauplatz des ersten Auswärtsspiels der Finnentrop/Bamenohl, dann kommt mit der SpVgg Erkenschwick ein großer Name zur Heimpremiere in die H&R-Arena, ehe es zum Südwestfalenduell ins Leibachstadion geht, zu den Sportfreunden Siegen. Jahresabschluss ist am 10. Dezember zu Hause gegen Brünninghausen, Wiederbeginn am 4. Februar 2024 mit dem Heimspiel gegen Wattenscheid. Das Programm der SG:

13. August

Wattenscheid 09 - Finnentrop/Bamenohl

20. August

Finnentrop/Bamenohl - SpVgg Erkenschwick

27. August

SF Siegen - SG Finnentrop/Bamenohl

3. September

SG Finnentrop/Bamenohl - TSG Sprockhövel

10. September

Preußen Münster II - SG Finnentrop/Bamenohl

17. September

SG Finnentrop/Bamenohl - SF Lotte

24. September

SV Schermbeck - SG Finnentrop/Bamenohl

1. Oktober

SG Finnentrop/Bamenohl - TuS Ennepetal

8. Oktober

Westf. Rhynern - SG Finnentrop/Bamenohl

15. Oktober

SG Finnentrop/Bamenohl - Victoria Clarholz

22. Oktober

Eintr. Rheine - SG Finnentrop/Bamenohl

29. Oktober

Finnentrop/Bamenohl - Türkspor Dortmund 2000

5. November

Gievenbeck - SG Finnentrop/Bamenohl

12. November

SG Finnentrop/Bamenohl - TuS Bövinghausen

19. November

SG Finnentrop/Bamenohl - SpVgg Vreden

3. Dezember

ASC Dortmund - SG Finnentrop/Bamenohl

10. Dezember

SG Finnentrop/Bamenohl - FC Brünninghausen

Winterpause

4. Februar

SG Finnentrop/Bamenohl - Wattenscheid 09

