Auf eine Art vermitteln die Amateurfußballer das Bild eines Hungernden. Ihnen wird ein Happen gereicht. Lecker. Schmeckt nach mehr. Doch schon wird ihm der Teller wieder vor der Nase weggezogen. Mehr gibt’s nicht. Später vielleicht.

Ob es allen Fußballern im Kreis Olpe so geht, sei dahin gestellt. Doch bei der Nummer eins der Region, dem Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl, ist dieser Hunger groß. „Mir tun die Jungs sehr, sehr leid“, sagte Trainer Ralf Behle, als wir uns bei ihm nach der Stimmungslage erkundigten, „die haben vier, fünf Jahre dafür gearbeitet. Ich weiß, was sie für einen Weg gemacht haben. Und sie können’s nicht vergolden. Jetzt sind sie in der Oberliga, dann kommt Corona“.

Zehn Kostproben dieser feinen „Speisekarte“ durfte sich die Mannschaft schmecken lassen, darunter Delikatessen wie Spiele in Gütersloh, Wattenscheid oder Siegen. Und jetzt der Bruch. Ralf Behle: „Der eine oder andere wollte das Neue, die Oberliga, natürlich ganz anders genießen“.

Das sagen die siegerländer Kollegen

Die Mannschaft sei bereit, sagt Behle. Sie scharre mit den Füßen. Behle ebenfalls. Und auch seine Oberliga-Kollegen aus dem Nachbarkreis. Tobias Wurm vom 1. FC Kaan-Marienborn und Tobias Cramer von den Sportfreunden Siegen bereiten ihre Mannschaften auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 6. Dezember vor, wie sie gegenüber unserer Lokalsportredaktion Siegen sagten. Wurm: „Gefühlt sage ich: Ja, es geht für uns gegen die TSG Sprockhövel wieder los“. Tobias Cramer ergänzt: „Die Infektionszahlen gehen in diesem Lockdown nicht nennenswert herunter. Das zeigt eindeutig, dass der Amateur-Fußball kein Hotspot in Sachen Virus-Übertragung gewesen ist.“

Ralf Behle wär’s nur recht, wenn es weiter ginge. Aber er ist skeptisch: „Wenn man zwischen den Zeilen liest und die Tendenz sieht, sage ich gefühlsmäßig: In diesem Jahr wird kein Ball mehr rollen“. Die These, wonach nicht der Fußball der große Hotspot ist, weist Ralf Behle nicht von der Hand. „Ich bin kein Corona-Leugner, um Gottes Willen. Das ist alles in Ordnung, was Abstand angeht, was Maske angeht“. Aber er versteht nicht, dass man den Jungs den Fußball jetzt nimmt. Man sei im Freien, die Vereine setzen auf ihrem Vereinsgelände die Konzepte mustergültig um. „Was ich auf den Plätzen bisher gesehen habe, waren überall vernünftige Hygienekonzepte. Es gab genügend Ausweichmöglichkeiten, auch weil die Zuschauerzahlen begrenzt wurden“, so Behles Eindrücke.

„Willkür und Aktionismus“

In der Art und Weise, wie es jetzt gehandhabt wird, sieht Ralf Behle auch Willkür und Aktionismus „Da ist kein Konzept der Politik, das uns weiter trägt. Zumal es immer die gleichen Branche trifft. Die Gaststätten, die Hotels, zum zweiten Mal“ Und den Amateurfußball. Behle hält es für „utopisch, zu glauben, dass die Jugendlichen zu Hause bleiben. Die treffen sich in irgendwelchen Kellern. Was anderes zu glauben, wäre blauäugig. Nur: Anders als in den Kellern hast du in den Gaststätten wenigstens ein Hygienekonzept“.

„Behle versichert: „Ich bin weit davon entfernt, zu sagen, es gibt keinen Corona, oder es ist harmlos. Aber das ist irgendwie nicht schlüssig. In Bussen und Bahnen sitzen sie ein paar Zentimeter nebeneinander, da ist das alles nicht so schlimm? Was macht man denn am Tag, aufstehen, arbeiten, ins Bett gehen, aufstehen, arbeiten. Im Moment sind wir, so habe ich das Gefühl, nur da, damit die Maschinerie des Arbeitslebens läuft. Die Akzeptanz wird schwinden“.

10 von 40 Spielen

Zehn Spiele hat die SG Finnentrop/Bamenohl bislang absolviert, 40 müssten es am Saisonende sein. Schon jetzt Utopie. Flexibilität ist nun gefragt. Weg vom Rahmenterminkalender. Angenommen, man bestimmt, dass es Mitte Februar wieder weitergeht, und im Januar kommen – bei entspannter Corona-Lage – vier Sonntage mit gutem Wetter. Und die Fußballer hocken in der Stube? Es wäre jammerschade. Ralf Behle: „In diesen Zeiten braucht man schon außergewöhnliche Maßnahmen. Wir haben hier eine 21er Liga, alles pocht darauf, wir müssen mittwochs spielen, müssen reisen, aber am Samstag vor Totensonntag wird nicht gespielt. Da frage ich mich, warum? Das passt doch nicht zusammen. Da kann man vielleicht argumentieren, Samstag ist Bundesliga. Aber auch wir Amateurvereine haben Rechte“.

Wenn die Mannschaften sich einig seien, am Freitag oder Samstag zu spielen, dann okay. Behle: „Es kann natürlich sein, dass man sich gedacht hat, den lassen wir uns als spielfreien Tag, falls was ausfällt. Wir hätten dann sicherlich das Nachholspiel gegen den TuS Haltern gehabt. Von daher ist es schon verständlich, aber ich verstehe nicht, warum man den Tag von Anfang an offen lässt. In der heutigen Zeit kannst du nicht mehr viel fixieren“.

Extrem schwierige Planung

Behle hofft auf ein Feedback, wohin die Tendenz geht. Das könnte alsbald kommen, denn in der „zweiten Halbzeit“ des Lockdown Light, werden neue Entscheidungen aus der Politik über den 30. November hinaus erwartet. Der bisherige Zustand ist keiner. „Das ist auch für die Spieler und das Trainerteam anstrengend“, weiß Behle, „was machst du? Du hältst dich fit, klar. Aber ist es für vier Wochen, ist es für sechs Wochen oder für acht Wochen? Musst du wieder eine Vorbereitung planen?“

Aber mit dem Problem sei die SG Finnentrop/Bamenohl nicht alleine, da sitzen alle Oberligisten, alls Vereine, in einem Boot. Behle: „Als Aufsteiger, für den das ganz was Neues ist, ist es vielleicht noch ein bisschen bitterer“.