Fußball-Oberliga SG Finnentrop/Bamenohl mit Sieg in Siegen an die Spitze?

Siegen. Mit einem deutlichen Erfolg im Leimbachstadion kann Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl zumindest bis Samstag Tabellenführer werden.

Es ist das Derby schlechthin in der Fußball-Oberliga und auch eine Art „Gipfeltreffen“. Am Freitag um 19 Uhr wird im Leimbachstadion das mit Spannung erwartete Spiel zwischen den Sportfreunden Siegen und der SG Finnentrop/Bamenohl angepfiffen.

„Die Vorfreude auf das Spiel ist bei uns natürlich sehr groß. Da spielt die beste Mannschaft aus dem Siegerland gegen die beste Elf aus dem Kreis Olpe. Alle haben Bock auf das Spiel. Außerdem ist Siegen seit vielen Jahrzehnten das Aushängeschild in unserer Region“, sagt Simon Machula, der Sportliche Leiter der SG Finnentrop/Bamenohl.

Die Ausgangslage: Finnentrop/Bamenohl steht mit vier Punkten auf Platz vier. Siegen hat erst einen Zähler und braucht dringend Punkte, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht schon früh zu verlieren.

Bei einem hohen Sieg im Leimbachstadion und einem nur knappen Erfolg der punktgleichen SF Lotte im Parallelspiel gegen Rheine wäre Finnentrop/Bamenohl sogar für knapp 20 Stunden Oberliga-Tabellenführer. Dennoch sind die Gäste für Simon Machula Außenseiter. „Sicher sind wir mit dem Saisonstart mit vier Punkten sehr zufrieden. Leider haben wir gegen Erkenschwick eine 3:1-Führung aus der Hand gegen und mussten am Ende mit dem 3:3 zufrieden sein. Trotzdem ist Siegen für mich der Favorit. Wir haben aber in dieser Woche gut trainiert und wollen etwas Zählbares aus Siegen mitnehmen.“

Siegen siegt beim Germanencup

Auch der Spielende Co-Trainer, Phillip Hennes, fiebert der Partie in Siegen entgegen. „Das Erkenschwick Spiel ist analysiert und abgehakt. Wir wissen, dass wir nach einer guten ersten Halbzeit im zweiten Durchgang zu ungeduldig wurden und sich auch individuelle Fehler eingeschlichen hatten. Am Freitag wollen wir an die erste Halbzeit anknüpfen und die Punkte mit nach Bamenohl nehmen“, so der SG-Torjäger auf der Vereins-Homepage.

Die beiden Mannschaften standen sich in dieser Saison übrigens schon einmal gegenüber. Ende Juli gab es im Finale des Germanen-Cups in Salchendorf einen 3:1-Erfolg für Siegen. Das soll nach dem Willen von Phillip Hennes diesmal anders werden: „Wir haben mit Siegen noch eine Rechnung aus der Vorbereitung offen, wo wir im Finale um den Germanencup eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht haben und durch unnötige Fehler das Spiel aus der Hand gegeben haben. Darüber hinaus konnten wir in Siegen noch keinen Sieg holen, das wollen wir endlich ändern.“

Patrick Helmes hofft dagegen, dass seine Mannschaft an die gute Leistung beim Finale des Germanencups anknüpfen kann. „Das Spiel macht mir Hoffnung“, sagte der ehemalige Nationalspieler. Helmes warnt seine Mannschaft aber eindringlich vor den Gästen: „Finnentrop/Bamenohl ist vorne sehr gefährlich. Wir müssen konzentriert zur Sache gehen, sonst wird es sehr schwer für uns.“ Helmes war natürlich über das 1:3 beim 1. FC Gievenbeck wenig erfreut: „Uns fehlt einfach ein echter Neuner. Da müssen wir dringend etwas tun. Außerdem sind noch viele wichtige Spieler verletzt.“ Auch am Freitag fallen wichtige Spieler aus. Bei den Gästen fehlt Nicolas Herrmann.

Ein Wiedersehen gibt es übrigens zwischen Bernie Lennemann und Marvin Schulz, die beide in der Hinrunde der vergangenen Saison noch für Westfalenligist FC Lennestadt auf Torejagd gingen. Während Lennemann zur SG Finnentrop/Bamenohl wechselte, spielt Schulz nach einem halben Jahr in der U19 des SC Paderborn inzwischen in Siegen.

