SG Finnentrop/Bamenohl: Lecker Kuchen, lecker Fußball

Finnentrop/Bamenohl. Mit dem 3:1 in Wattenscheid betrieb Fußball-Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl beste Werbung für die Heimpremiere gegen die Spvgg. Erkenschwick.

Einiges ist neu bei der SG Finnentrop/Bamenohl. Was aber bleibt, ist der leckere Kuchen im Klubhaus. Der war schon bei gegnerischen Vereinen, in deren sozialen Netzwerken, ein Thema. wie beim späteren Meister FC Gütersloh. Aber ist nun mal nicht mehr da, er spielt fortan ein Stockwerk höher und muss nun auf Käse-Sahne made in Bamenohl, sowie auf Fritten und die Schmankerl aus dem Hause Metten verzichten. Nicht aber die Gäste in der Bamenohler Arena. Simon Machula, Sportlicher Leiter der SG, verkündete offiziell: „Unsere Kuchen-Frauen haben für die neue Saison verlängert. Darauf kann man sich freuen.“

Die Vorfreude auf die Heimpremiere am Sonntag um 15.30 Uhr gegen die traditionsreiche Spvgg. Erkenschwick ist groß, so der Eindruck. Zusätzlich noch angefacht durch den fulminanten 3:1-Auftaktsieg der Mannschaft von Ibou Mbaye beim Regionalliga-Absteiger SG Wattenscheid 09. „Ich glaube, dass wir mit diesem Ergebnis echte Werbung für uns gemacht haben und wir jetzt auf einem guten Stand sind“, befindet Simon Machula. Ein „cooles, aber auch extrem schweres Startprogramm“ habe die Truppe da erwischt. Denn nur fünf Tage nach dem Erkenschwick-Spiel kommt der nächste Knaller. Am Freitag, 25. August, geht die Reise zum Südwestfalen-Rivalen Sportfreunde Siegen.

Eingewöhnungszeit nötig

Die Stimmung ist gut, aber übermütig wird am Bamenohler Schloss niemand. Denn alles benötigt seine Eingewöhnungszeit. Machula: „Wir werden mit einem neuen Trainer und sechs Wochen Vorbereitung noch nicht sofort auf 100 Prozent sein. Das ist halt so, es wird immer mal ein Auf und Ab geben. Umso besser, dass wir jetzt schonmal diese Punkte aus Wattenscheid mitnehmen konnten. Dass wir so starten, ist natürlich top.“

Wobei die drei Tore auf das Konto von Zugängen gehen: Bernie Lennemann traf zur Führung, Rückkehrer Daniel Tews legte einen Doppelpack nach. Am Sonntag, können sich die Zuschauer ein Bild von der „neuen“ Mannschaft machen, wie sie im Ernstfall an die Aufgaben heran geht. „In der Vorbereitung haben wir viel getestet, umso schöner war es, dass in Wattenscheid schon einiges gut funktioniert hat.“

Erkenschwick kommt. Ein großer Name, aber auch eine aktive Fangemeinde, die zuletzt nicht nur positiv aufgefallen ist. „Sie setzen auf jeden Fall Fanbusse ein, da werden einige mitkommen“ weiß Machula, ohne dass es eine Info über die genaue Anzahl gibt.

Kooperation mit dem Gastverein

Von Erkenschwicker Seite sei mal die Zahl 200 gefallen. Aber möglicherweise hat die klare 0:3-Auftaktniederlage der Erkenschwicker gegen Gievenbeck die Euphorie gedämpft. Die SG hatte bereits einen Austausch mit dem Fanbeauftragten der Gäste. Simon Machula: „Der hat uns sehr geholfen.“ Wie schon beim Spiel gegen Siegen richtet Finnentrop/Bamenohl auch am Sonntag einen Gäste-Fanblock und einen separaten Eingang ein.

So soll allen Eventualitäten vorgebeugt werden, und was das angeht, sieht sich der Gastgeber auch durch Erfahrungen aus seiner Oberligazeit gut aufgestellt. Machula: „Wobei man den Verein Erkenschwick in Schutz nehmen muss. Als Verein will man Ausschreitungen nicht, klar. Aber es mischen sich leider immer wieder welche, die Stadionverbot haben, unter die echten Fans. Da muss man auch als Verein erstmal die richtigen Schlüsse raus zu ziehen.“ Im Vorfeld des Sonntagsspiels sie die Kooperation mit dem Klub aus dem Ruhrgebiet sehr gut gewesen. Abgesehen davon sei es bei den Erkenschwick-Spielen gewöhnlich friedlich abgegangen.

Bleibt die Frage, wie es beim Sportlichen Leiter „drinnen“ ausschaut. Überwiegt die Vorfreude oder ist da auch der Druck einer Verantwortung vor diesem Spiel und die Hoffnung, dass alles reibungslos abgeht? „Ehrlich gesagt, nicht so. Ich konzentriere mich auf den sportlichen Bereich, dafür bin ich verantwortlich. Wir haben andere, die sich um das Drumherum kümmern. Und ich bin da sicher, dass die einen Top-Job machen und wir gut vorbereitet sind.“

Die gute Stimmung bezieht sich auf den gesamten Verein. Alle drei Seniorenmannschaften der SG Finnentrop/Bamenohl starteten siegreich bis fulminant, man denke an das 10:0 der Zweiten in Grevenbrück, oder das Weiterkommen der A-Junioren im Pokal.

