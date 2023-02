SG Finnentrop/Bamenohl ist zuhause eine Macht

Finnentrop/Bamenohl. Ersatzgeschwächte Behle-Elf baut mit siebtem Heimsieg, dem 1:0 gegen Vreden, das Polster auf die Abstiegsplätze weiter aus.

Freude und Erleichterung beim Fußball-Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl. Die Mannschaft von Trainer Ralf Behle feierte mit einem ganz wichtigen 1:0 (1:0)-Erfolg über den Tabellenzwölften SpVgg Vreden den siebten Heimsieg, mit dem sie mit nun 23 Punkten die Führung in der Heimstatistik übernahm.

Viel wichtiger ist aber natürlich, dass die SG Finnentrop/Bamenohl auf den siebten Platz kletterte und das Polster auf die Abstiegsplätze vor dem wichtigen Auswärtsspiel am Sonntag bei den SF Siegen, deren Sportlicher Leiter Ottmar Griffel den kommenden Gegner vor Ort unter die Lupe nahm, weiter ausbaute.

Trainer Ralf Behle atmete nach dem Schlusspfiff erleichtert durch: „Ich denke, das war ein Duell auf Augenhöhe. Ein echter Abnutzungskampf. Das Spiel hätte auch Unentschieden ausgehen können. Am Schluss hätten wir allerdings auch mit zwei Kontern alles klar machen können oder sogar müssen. Wir freuen uns jetzt über drei wichtige Punkte gegen einen unbequemen Gegner. Mit dem Sieg bin ich natürlich sehr zufrieden.“

Pflüger muss früh verletzt raus

Für die Gastgeber stand die Partie am Anfang unter keinem guten Stern. Denn mit Torjäger Phillip Hennes, Julian Scheppe und Nicolas Herrmann musste Ralf Behle auf drei wichtige Spieler wegen Grippe verzichten. Dazu musste Ansgar Pflüger in der 18. Minute wegen einer Hüftprellung, die er sich bei einem Kopfballduell zugezogen hatte, ausgewechselt werden.

Fast gleichzeitig dazu fiel aber das 1:0 für die SG Finnentrop/Bamenohl. Moritz Thöne bekam einen langen Pass super unter Kontrolle. Der Ex-Lennestädter lief auf Vredens Torwart Tom Breuers zu. Statt zu schießen legte Thöne noch einmal quer zum mitgelaufenen Rafael Camprobin, der den Ball in der 18. Minute zum frühen 1:0 einschoss. Es war aber vor allem eine klasse Aktion von Moritz Thöne, der insgesamt ein ganz starkes Spiel im Mittelfeld machte.

Nach der Führung bekam die SG Finnentrop/Bamenohl das Spiel besser in den Griff. Allerdings hatte die Behle-Elf in der 41. Minute ein Riesenglück, als sie Niklas Niehuis durchtankte, den Ball aber am rechten Pfosten vorbei schoss. Aufatmen bei den SG-Fans, denn das hätte so kurz vor der Pause eigentlich das 1:1 sein müssen.

In der zweiten Halbzeit passierte lange Zeit nicht mehr viel vor beiden Toren. Erst ganz am Schluss hätte die SG - wie von Ralf Behle schon angesprochen - eigentlich das 2:0 machen müssen. In der 87. und 90. Minute lief Maurice Danielle Werlein zwei Mal allein auf Torwart Breuer zu und scheiterte beide Male. So blieb es beim wichtigen 1:0 für die Gastgeber.

Simon Machula, der Sportliche Leiter der SG Finnentrop/Bamenohl, strahlte: „Das war ein ganz wichtiger Sieg unter schwierigen Bedingungen. Es war sicher nicht das beste Oberliga-Spiel. Aber unsere Jungs waren sehr konzentriert. Am Schluss mussten wir die beiden Konter allerdings rein machen.“

Auch SG-Kapitän Moritz Kümhof freute sich: „Das war ein klassischer Arbeitssieg. Am Schluss musste ein Konter von uns sitzen. Letztlich war es dank einer guten kämpferischen Leistung ein verdienter Sieg.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe