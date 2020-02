SG Finnentrop/Bamenohl hat zum Auftakt gleich ein Topspiel

Der Sportliche Leiter André Ruhrmann bringt es auf den Punkt: „Blöd gelaufen“. Zwei Mal wurde die SG Finnentrop/Bamenohl auf dem Weg zum ersten Westfalenligaspiel 2020 vom Wind verweht.

Erst stoppte das Sturmtief „Sabine“ das Team von Trainer Ralf Behle, eine Woche später fiel die Partie beim TuS 05 Sinsen der Platzsperre durch die Stadt Marl zum Opfer. Nutznießer war Verfolger DSC Wanne-Eickel, der nach dem 6:1-Sieg beim SV Sodingen an Finnentrop/Bamenohl vorbeigezogen ist.

Kein Blick auf die Tabelle

Bei dem einen oder anderen im SG-Lager dürften da böse Erinnerungen wach werden. Denn in der vergangenen Saison grüßte auch Sinsen lange Zeit von der Tabellenspitze. Dann folgte der Rückzug des TSV Marl-Hüls, Punkte gingen verloren und der TuS 05 kam aus dem Rhythmus. Der große Profiteur war der RSV Meinerzhagen, der am Ende den Dreikampf mit Finnentrop/Bamenohl und Sinsen für sich entschied und in die Oberliga aufgestiegen ist. Aber an dieses Szenario denkt keiner der Verantwortlichen beim Tabellenzweiten. Alle freuen sich auf das erste Meisterschaftsspiel im Jahr 2020 auf eigenem Platz gegen den Tabellenfünften SC Neheim. „Das ist alles andere als schlimm. Wir blicken nicht auf die Tabelle“, nimmt André Ruhrmann den Verlust der Spitzenposition gelassen zur Kenntnis.

„Wir schauen nur auf uns und wollen in der Spur bleiben. Wenn wir das schaffen, wird sich das automatisch in der Tabelle widerspiegeln“, wiederholt der Sportliche Leiter das Mantra von Cheftrainer Ralf Behle, wonach die Weiterentwicklung der Mannschaft im Mittelpunkt steht. „Das Wort von der Oberliga ist bei uns nicht verboten“, stellt Ruhrmann aber klar. Allerdings lasse man sich nicht unter Druck setzen.

Im Torverhältnis auf Augenhöhe

Mit dem SC Neheim (43:22) kommt eine Mannschaft, die vom Torverhältnis her auf Augenhöhe mit Finnentrop/Bamenohl (44:21) liegt. Allerdings trennen beide Teams acht Punkte. „In den letzten Jahren waren das immer enge Spiele. Beide Mannschaften kennen den Gegner wie ihre Westentasche und wissen, wo sie ihm weh tun können“, betont André Ruhrmann. Das war auch im Hinspiel nicht anderes, beim 3:2-Sieg der Behle-Elf in Neheim.

Während Finnentrop/Bamenohl am vergangenen Wochenende zum Zuschauen verurteilt war, ließ Neheim beim 4:1-Heimerfolg über Aufsteiger Gerlingen nichts anbrennen und baute Selbstvertrauen für das Auswärtsspiel beim entthronten Spitzenreiter auf.

Die bereits samstags erfolgte Platzsperre in Sinsen hat André Ruhrmann noch nicht ganz abgehakt. „Das war vielleicht ein bisschen voreilig. Mein Verständnis hält sich in Grenzen.“

Personell sieht es bei Finnentrop/Bamenohl vor dem Neheim-Gastspiel gut aus. Tobias Kleppel, der zweitbeste SG-Torschütze, ist nach überstandenen Oberschenkelproblemen ins Training eingestiegen und wieder eine Option für Ralf Behle. Das gilt auch für Abwehrspieler Burhan Tuncdemir, der sich im Test gegen Kaan-Marienborn am Sprunggelenk verletzt hatte.







SG Finnentrop/BAmenohl - SC Neheim





Wann und wo? Samstag, 15 Uhr, H&R-Arena, Bamenohl.

Tabelle: Finn./Bamenohl: 2. (40 Punkte/ 44:21 Tore). - SC Neheim: 5. (32 Punkte/ 43:22 Tore).

Ergebnis Hinrunde: 3:2.

Serie: Finnentrop/Bamenohl: Seit 3 Spielen ungeschlagen. - Neheim: 3 Siege in Folge.

Letzte 3 Spiele: Finnentrop/Bamenohl: 3:1 Wiemelhausen (A), 2:2 FC Lennestadt (A), 1:1 Brünninghausen (H.). – SC Neheim: 4:1 Gerlingen (H), 1:0 Lünen (H), 4:2 Wickede (H).