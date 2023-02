SG Finnentrop/Bamenohl freut sich über weiteren Rückkehrer

Finnentrop/Bamenohl. Nach Tim Schrage kann Fußball-Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl einen weiteren Rückkehrer für die kommende Saison vermelden.

Daniel Tews, der die SG im Sommer 2022 aufgrund eines Stipendiums in Richtung USA verließ, kehrt ebenfalls ans Bamenohler Schloss zurück. Während seines Aufenthalts an der Grand View University in Des Moines, Iowa, war der 20-jährige für die Vikings, die dortige Fußballmannschaft, in der College League sehr erfolgreich unterwegs und konnte sich bis in das Second Team All-Conference spielen.

Dabei handelt es sich vereinfacht gesagt um die Top 22 Spieler der gesamten Liga. Daniel Tews: „Der größte Unterschied zum deutschen Fußball ist das Thema Physis und Taktik. Ein College Spiel ist meistens eher durcheinander mit vielen langen Bällen. Die Spieler sind körperlich top austrainiert, weil hier sehr viel Wert auf die Athletik gelegt wird. Dafür mangelt es oft am taktischen Verständnis und an den technischen Fähigkeiten am Ball.“

Großartige Erfahrung

Das dürfte für den vielseitig außen einsetzbare Linksfuß, der besonders durch seine Dribbelstärke und sein Tempo besticht, ein wichtiger Punkt für seine Rückkehr gewesen sein. „Amerika war eine großartige Erfahrung, jedoch habe ich für mich gemerkt, dass es fußballerisch nicht das Richtige für mich ist. Daher freue ich mich um so mehr, mit der SG wieder in der Oberliga angreifen zu können.“

Die Freude teilt Simon Machula, sportlicher Leiter der SG. „Natürlich hatten wir mit Daniel im vergangenen Jahr weiterhin Kontakt und haben uns immer wieder mit ihm über seine Fortschritte, Erfolge und Erfahrungen in den USA, wo bekanntermaßen Fußball beziehungsweise Soccer kein Volkssport wie bei uns ist, ausgetauscht. Trotzdem waren wir überrascht, wenn auch sehr positiv, dass sich der Wechsel zurück nach Bamenohl realisieren ließ.“

Daniel Tews wird ab Sommer seinen Studiensitz nach Siegen verlegen und somit auch zur Sommervorbereitung zur Verfügung stehen. Bereits im Winter trainierte Daniel schon mit den Bamenohler Jungs, um seine Fitness zu halten. Wir wünschen Daniel bis dahin weiterhin viel Erfolg und Verletzungsfreiheit und freuen uns, ihn im Sommer wieder im grün-schwarzen Trikot zu sehen.“

