SG Finnentrop/Bamenohl fällt wichtige Personalentscheidungen

Finnentrop/Bamenohl. Die SG Finnentrop/Bamenohl kann auch in der kommenden Fußball-Saison wieder auf den Großteil des bisherigen Staff bauen.

So konnte Simon Machula, Sportlicher Leiter, eine ganze Reihe wichtiger und zentraler Personal-Entscheidungen rund um die Oberliga-Mannschaft bekannt geben. Dazu gehört auch die zu seiner Person. Wie bereits zu lesen war, hat sich der sportliche Leiter der SG Finnentrop/Bamenohl auf der Jahreshauptversammlung ebenfalls erneut zur Wahl gestellt und wurde wie zu erwarten für eine weitere Amtszeit bestätigt.

Sowohl der spielende Co-Trainer Phillip Hennes, als auch Scout und Mitglied des Trainerteams Marius Hilleke, Athletiktrainer Julian Heisterkamp und Torwarttrainer Hennig Vogt bleiben am Bamenohler Schloss. Lediglich Cheftrainer Ralf Behle wird, wie bereits bekannt, den Verein verlassen.

Mit Blick auf die kommende Saison war der Verbleib der genannten Funktionäre eine zentrale, wichtige Frage, die nun erfreulicherweise frühzeitig geklärt werden konnte. Der zukünftige Coach Ibrahima „Ibou“ Mbaye betritt nach seiner bisherigen Station in der Landesliga mit der Oberliga Westfalen Neuland, kann aber hierbei auf starke Unterstützung vertrauen.

Phillip Hennes (links) wird mit seiner großen Erfahrung die Eingewöhnung für den künftigen Trainer Ibou Mbaye deutlich vereinfachen und beschleunigen. Foto: Michael Meckel

Co-Trainer Phillip Hennes, seit 2020 im Amt, kennt den Verein, das Umfeld und auch die Oberliga wie seine Westentasche und wird mit seiner Expertise die Eingewöhnung für Mbaye deutlich vereinfachen und beschleunigen.

Marius Hillekes Netzwerk und seine fundierten Kenntnisse im höherklassigen Fußball sind darüber hinaus für jeden Trainer ein Gewinn und können den entscheidenden Unterschied ausmachen. Auch er bekleidet diese Position bereits seit 2016.

Essenziell wichtig war dem Verein auch die weitere Zusammenarbeit mit Julian Heisterkamp, der die Spieler im Bereich Athletik deutlich entwickelt hat. Waren nach dem Oberliga-Aufstieg 2020 noch vereinzelt Defizite im Vergleich zu den Ligakonkurrenten erkennbar, sind diese nun egalisiert und die Spieler auf einem Top-Niveau.

Ebenfalls für jeden sichtbar ist Woche für Woche die stetige Entwicklung der SG-Torhüter. Hier gebührt Torwarttrainer Henning Vogt, seit 2018 in dieser Funktion am Bamenohler Schloss aktiv, großen Dank und Anerkennung. In der kommenden Saison stößt mit Alex Taach ein junger talentierter Keeper zum Team hinzu, so dass auch hier seine Fähigkeiten weiter gefragt sind. Neben der bisherigen Entwicklung unserer Torhüter Armend Shaqiri und Vladislav Perkov steht somit auch das Heranführen des Nachwuchses im Fokus.

Henning Vogt entwickelt die Torhüter seit 2018 ständig weiter. Foto: Michael Meckel

Neben den oben genannten Personalien kann Simon Machula zum Beginn seiner neuen Amtszeit auch vermelden, dass nun alle Gespräche geführt wurden und der Großteil des Kaders bereits zugesagt hat:

„Die SG Finnentrop/Bamenohl freut sich, dass alle Funktionäre bereits seit vielen Jahren auf ihrer Position tätig sind und diese bis dato sehr erfolgreiche Arbeit auch fortführen werden. Dies bildet die wichtige Basis, auch zukünftig den bisherigen Weg fortzusetzen und Neuzugänge erfolgreich zu integrieren.“

