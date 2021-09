SG Finnentrop/Bamenohl: Das Warten hat nun ein Ende

Finnentrop/Bamenohl. Mit einer Woche Verspätung beginnt die Saison für den Fußball-Oberligisten direkt mit einem Kracher.

Auf geht’s, SG Finnentrop/Bamenohl. Mit einer Woche Verspätung startet der heimische Fußball-Oberligist in die Saison 2021/22. Und das gleich mit einem echten Knüller. Denn es gibt in der H&R-Arena gleich ein „kleines Derby“ gegen Ex-Regionalligist 1. FC Kaan-Marienborn. Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr.

„Wir fiebern alle dem ersten Meisterschaftsspiel nach der langen Pause entgegen. Und dann auch noch gegen Kaan-Marienborn. Die gehören für mich zu den Top-5-Mannschaften der Oberliga“, betont SG-Trainer Ralf Behle.

Offensive DNA ausleben

Dass es gleich gegen so einen starken Gegner wie Kaan-Marienborn geht, ist Ralf Behle egal: „Wir sind froh, überhaupt in der Oberliga spielen zu dürfen. Da macht es keinen großen Unterschied, ob man zum Start gegen eine vom Papier her stärkere oder schwächere Mannschaft spielen muss.“

Wie stark der 1. FC Kaan-Marienborn ist, demonstrierte er gleich beim 3:1-Sieg im Auftaktspiel gegen den ASC Dortmund. „Wir sind sicherlich kein Favorit. Kaan ist auf allen Positionen doppelt gut besetzt. Aber wir werden uns nicht verstecken und alles reinwerfen, um erfolgreich zu sein. Wir wollen unserer offensiven DNA auch gegen so einen starken Gegner wie Kaan-Marienborn treu bleiben“, verspricht Ralf Behle.

In den Wettkampfmodus schalten

Nach der langen Pause sei es für seine Mannschaft zunächst einmal wichtig, wieder in den Wettkampfmodus zu kommen. Ralf Behle bittet um Geduld: „Wir werden bestimmt noch vier bis fünf Spiele brauchen, um bei 100 Prozent zu sein. Die Vorbereitung war etwas durchwachsen. Aber nach der langen Pause war es für alle auch nicht leicht. Die Trainingssteuerung war schwer. In der Vorbereitung wird sowieso viel getestet. Dann waren auch viele Spieler im Urlaub. Das kann man ihnen ja auch nicht verbieten. Es ist gut, dass jetzt alles wieder richtig Fahrt aufnimmt.“

Personell muss die SG auf Tobias Kleppel verzichten, der nach seiner langen Verletzung „noch kein Thema ist“, betont Ralf Behle. Auch Steve Lang fällt aus. Heiko Entrup hat ein Auslandsstudium aufgenommen. „Heiko wird uns wohl erst im Winter wieder zur Verfügung stehen. Auch Nicolas Herrmann wird uns nicht zur Verfügung stehen. Er hat nach seinem Kreuzbandriss immer noch Probleme mit dem Knie“, berichtet Behle.

Gäste wollen nachlegen

Der 1. FC Kaan-Marienborn hofft, nach dem erfolgreichen Saisonstart gegen den ASC Dortmund, gegen die SG Finnentrop/Bamenohl nachlegen zu können.

„Ich bin ein Trainer, der von seiner Mannschaft völlig unabhängig von den spielerischen Fähigkeiten immer die Basics erwartet. Laufbereitschaft und die nötige Aggressivität sind das A und O, der Rest kommt dann von alleine. Fußball muss immer zuerst gearbeitet werden. Deshalb arbeiten wir unter der Woche auch verstärkt an der notwendigen Aggressivität in den Zweikämpfen, da wir uns gegen die SG auf einen harten Kampf einstellen“, sagt Kaans Trainer Tobias Wurm auf der Vereins-Homepage.

Kaan erwartet große Euphorie

Er gehe davon aus, dass in der Mannschaft und im Umfeld der SG Finnentrop/Bamenohl vor dem ersten Heimspiel eine große Euphorie herrschen wird.

Wurm: „Sicherlich werden am Sonntag viele Zuschauer den Weg zum Sportplatz finden. Auch wenn wir in der Oberliga wegen Corona noch nicht gegen Finnentrop/Bamenohl spielen konnten, kennen wir die Mannschaft aus der Vergangenheit gut. Wir erwarten einen aggressiven Gegner, der die Punkte im ersten Spiel vor heimischen Rängen behalten möchte. Die Stärken unseres Gegners kennen wir bestens und wollen diese aus dem Spiel nehmen.“

