SG Finnentrop/Bamenohl: Achterbahn der Gefühle in Münster

Finnentrop/Bamenohl. SG Finnentrop/Bamenohl führt 2:0 und 3:1 und rettet kurz vor Schluss damit dem 4:4 einen Punkt in Münster.

Ralf Behle, Trainer des Fußball-Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl, konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. „Das war mal wieder SG-like“, sagte er zum 4:4 seiner Mannschaft beim SC Preußen Münster II. Denn wie so oft in dieser Saison gab die Behle-Elf eine relativ klare Führung aus der Hand. Diesmal führte sie 2:0 und 3:1. Am Ende durften sich die Gäste aber zumindest über ein spätes 4:4 freuen.

Phillip Hennes brachte die den Vorletzten in der siebten Minute mit 1:0 in Führung. „Da mussten wir eigentlich schon 1:0 führen, denn Hasan Dogrusöz hatte in der dritten Minute den Innenpfosten getroffen“, berichtete Ralf Behle. In der 17. Minute verwandelte Phillip Hennes einen Elfmeter zum 2:0 für die Gäste. In der 30 Minute brachte Frieling Münster auf 2:1 heran. Aber Julian Scheppe erzielte in der 41. Minute das 3:1 für die Behle-Elf.

„Leider haben wir dann kurz vor der Pause noch das 3:2 durch Sikorski kassiert. Das war so ein kleiner Knackpunkt im Spiel“, so Ralf Behle. Denn in der 56. Minute schoss Di Pierro das 3:3. Die Gäste hatten nach der Pause gute Chancen durch Camprobin, der zwei Mal allein aufs Tor zulief, aber scheiterte (50. /60.). Nach einer Roten Karte für Di Pierro (68.) versuchten die Gäste, die Überzahl zu nutzen. Aber das Gegenteil geschah. Demirarslan erzielte das 4:3 für Münster. (83.). Aber Hasan Dogrusöz gelang vier Minuten der 4:4-Endstand.

„Insgesamt geht das 4:4 in Ordnung. Münster war spielerisch stärker, aber wir hatten die besseren Chancen“, resümierte Ralf Behle die ereignisreichen 90 Minuten.

SG Finnentrop/Bamenohl: Klose, Santana, Humberg, Kleppel (33. Camprobin), Scheppe, Meyer, Kümhof, Phillip Hennes, Dogrusöz, König, Tews.

