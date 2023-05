SG Finnentro7/Bamenohl verliert „typisches 0:0-Spiel“

Paderborn. Oberligist kehrt vom vorletzten Auswärtsspiel beim Dritten SC Paderborn II mit 0:2-Niederlage heim.

Mit einer 0:2 (0:0)-Niederlage kehrte Fußball-Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl von seinem vorletzten Auswärtsspiel der Saison beim Tabellendritten SC Paderborn II zurück.

SG-Trainer Ralf Behle war trotz der Niederlage mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: „Man muss natürlich sehen, dass Paderborn II eine sehr gute Mannschaft hat. Wir hatten vor allem in der ersten Halbzeit eine sehr gute Organisation. Folgerichtig stand es zur Pause auch 0:0.“

Und mit etwas Glück hätten die Gäste auch in Führung gehen können. „Nach drei guten Umschaltaktionen gute Chancen durch Phillip Hennes, Luca Künchen und Rafael Camprobin. Leider haben wir die Aktionen nicht gut zu Ende gespielt“, berichtete Ralf Behle.

Auch nach der Pause ging es zunächst so ordentlich weiter. Aber ein Doppelschlag in der 67. und 69. Minute von Ansah brachte den SC Paderborn II dann doch auf die Siegerstraße. „Das haben wir zwei Mal fleißig mitgeholfen. Eigentlich waren das zwei Eigentore“, ärgerte sich Ralf Behle.

In den letzten 20 Minuten fiel dann kein Tore mehr. In den letzten 20 Minuten fiel dann kein Tore. So konnte die SG es nicht mehr verhindern, dass sie ihr erstes Oberliga-Spiel überhaupt gegen Paderborn II verlor. „Eigentlich war es ein typisches 0:0-Spiel. Leider haben wir bei den Gegentoren fleißig mitgeholfen“, resümierte Ralf Behle die Partie.

SG Finnentrop/Bamenohl: Shaqiri, Pflüger, Thöne, Meyer, Kümhof, Mavroudis, Phillip Hennes, Camprobin, Stange (70. Kleppel), Herrmann (87. Alushi), Künchen (67. Dogrusöz).

