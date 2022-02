SG Albaum/Heinsberg: Trainerfragen sind geklärt

Albaum/Heinsberg. Gespielt haben die Fußballer der SG Albaum/Heinsberg am Wochenende noch nicht. Grund zur Freude gibt es dennoch.

Auf das erste Spiel des Jahres mussten die Fußballer des B-Kreisligisten SG Albaum/Heinsberg am Wochenende noch verzichten. Ihre Partie gegen die SG L.O.K. musste abgesagt werden und wird am 7. April nachgeholt. Untätig waren die Verantwortlichen der Spielgemeinschaft jedoch nicht. Sie haben die wichtigsten Personalien für die kommende Saison geklärt.

Die erste Mannschaft der SG Albaum/Heinsberg wird auch in der nächsten Saison von José Fernandez trainiert. Der ehemalige Ottfinger geht somit ins zweite Jahr beim B-Kreisligisten. Der aktuelle Spielerkader hat bereits für die nächste Saison zugesagt. Lediglich Jörn Weisse verlässt die SG und wechselt bereits im Winter zurück zum TuS Halberbracht. Im Sommer sollen zudem vier A-Jugend-Spieler, die teilweise bereits in dieser Spielzeit zum Einsatz kamen, in das Team integriert werden.

Trainer Andreas Edelmann bleibt bei der SG Albaum/Heinsberg. Foto: meinolf Wagner

Édelmann bleibt Damentrainer

Andreas Edelmann, der im Herbst das Traineramt bei den SG-Frauen übernahm, bleibt auch in der kommenden Saison Trainer der SG-Frauenmannschaft. Co-Trainerin des Landesligisten bleibt, wie bisher, Madeline Habbel. Als Neuzugang konnte in der Winterpause Denise Käsler von Fortuna Freudenberg verpflichtet werden. Sie wird den Spielerkader, der bereits zum Großteil für die nächste Saison zugesagt hat, schon in der Rückrunde verstärken.

Das neue Trainerduo der zweiten Mannschaft bilden ab Sommer Thorsten Ramm und Christian Hebbecker. Thorsten Ramm, bisheriger Co-Trainer der SG-Zweitvertretung, wird ab der nächsten Saison von Christian Hebbecker als Spielertrainer unterstützt. Markus Lauer, seit 2016 Trainer bei der SG Albaum/Heinsberg II, beendet seine Tätigkeit zum Ende der Saison. „Die sportliche Leitung bedankt sich bei Markus Lauer für die sechsjährige erfolgreiche Zusammenarbeit bei der SG und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

