SG Albaum/Heinsberg findet Fernandez-Nachfolger

Albaum/Heinsberg Die SG Albaum/Heinsberg, Zehnter in der Fußball-Kreisliga B, ist auf der Suche nach einem neuen Trainer schnell fündig geworden.

Im Sommer 2024 tritt André Weigler zusammen mit Co-Trainer Michael Autsch die Nachfolge des derzeitigen Übungsleiters José Fernandez an. Das gaben die beiden Vereine SF Albaum und VfL Heinsberg mit großer Freude bekannt.

André Weigler steht noch bis zum Ende der laufenden Saison in Diensten des A-Kreisligisten SG Kirchveischede/Bonzel. Weigler kam im Sommer 2021 zur SG ins Veischedetal, formte auf Anhieb aus der „Ersten“ eine Spitzenmannschaft und scheiterte zweimal in Folge nur knapp am Aufstieg in die Bezirksliga. 2021/22 wurde er Fünfter mit der Spielgemeinschaft, 2022/23 musste die SG Kirchveischede/Bonzel trotz eine starken Punktezahl von 65 in 32 Spielen dem SV Rahrbachtal, der zwei Zähler mehr auf dem Konto hatte, nach einem ungemein spannenden Rennen bis zum letzten Spieltag den Vortritt lassen.

Zur Erfolgsbilanz Weiglers gehört auch das Erreichen des Kreis-Hallenmasters 2013 mit den Veischedetalern im Januar, was ihm zuvor schon zwei Mal mit dem SSV Elspe gelungen war. In der aktuellen Saison belegt sein Team nach einem holprigen Start das gesicherte Mittelfeld der Kreisliga A.

Die sportliche Karriere des Vollblutstürmers Weigler begann bei seinem Heimatverein FC Altenhof. Weitere Stationen als Spieler waren der VSV Wenden, der SV Ottfingen und der FC Kirchhundem. Seine bisher ebenso erfolgreiche Karriere als (Spieler-)Trainer begann als „Co“ bei der SG Kirchveischede/Bonzel, wo er vier Jahre blieb, es folgten drei Jahre bei der SG LOK, zweieinhalb beim SSV Elspe, ehe er 2021 erneut bei der „Kirchveischede/Bonzel einstieg. Von der Verpflichtung des 46-Jährigen (verheiratet, zwei Kinder) verspricht sich die SG Albaum/Heinsberg „neue Impulse sowie die Weiterentwicklung“, um das B-Ligateam weiter voranzubringen, heißt es in der Pressemitteilung.

