SFG Olpe, Volleyball: Schlimmes Szenario wäre: Keine Wertung

„Die Situation ist für uns beim zweiten Lockdown sicher schwieriger als im Frühjahr“, blickt Michael Jürgens, der Trainer der Volleyballerinnen des VC SFG Olpe, mit Sorgenfalten der weiteren Entwicklung der Saison entgegen, „im Sommer konnten wir uns ja auf dem Beachplatz in Dahl vorbereiten.“

Diese Option entfällt natürlich jetzt. Und so werden die Spielerinnen aller Mannschaften mit Trainingsprogrammen vor allem zur Athletik versorgt. Michael Jürgens nimmt derzeit an einer Athletiktrainer-Ausbildung des DOSB teil, schreibt an seiner Arbeit und kann das Konzept in Grundzügen für die Spielerinnen anbieten. „Die Spielerinnen der Oberliga werden drei Einheiten Kräftigung pro Woche per Zoom im Team durchführen,“ so Jürgens, „wir haben diese Übungen noch vorher in der Halle den Mädels vorgestellt.“ Aber auch die Trainer der anderen Mannschaften werden in dieses Konzept eingebunden, so dass bei einer Weiterführung der Saison zumindest die körperliche Fitness nicht außen vor bleibt.

Schlimmstes Szenario: Keine Wertung

Da kommt die Frage auf, wann und wie die Saison weitergeht – und ob überhaupt. Verbandsspielwart Markus Jahns will zumindest für Ober- und Verbandsliga ein Stimmungsbild einholen und bietet verschiedene Optionen an. Sie reichen von Pause bis Ende des Jahres oder Ende Januar über Verlängerung der Saison bis Juni. Auch eine Hinrundenwertung oder alternative Spielsysteme wie Playoffs sind denkbar.

Das für den Oberligisten SFG schlimmste Szenario wäre ein Abbruch und damit keine Wertung. Das schwebt wie ein Damoklesschwert über Jürgens & Co.Die Stellungnahme von Michael Jürgens ist natürlich vor allem auf Grund der guten sportlichen Situation – Platz 1 in der Oberliga – verständlich: „Klar, wir wollen auf jeden Fall, dass die Saison fortgesetzt wird, in welcher Form auch immer.“ Eine Entscheidung des Verbandes sollte noch in diesem Monat erfolgen. Zunächst war ja nur an eine Unterbrechung bis Ende November gedacht…