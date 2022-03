SFG Olpe: Tränen der Freude und der Trauer

Geschafft! Die U16-Volleyballerinen des VC SFG Olpe bejubeln die erfolgreiche Qualifikation für die NRW-Titelkämpfe am 19. und 20. März in Bielefeld.

Olpe. Tränen der Freude, aber auch der Enttäuschung. Diese emotionalen Gegensätze erlebten die SFG-Volleyballerinnen der U16 und U20.

Bei der letzten entscheidenden Runde auf dem Weg zum Finale der Westdeutschen Jugendmeisterschaften waren die Mädels der U16 himmelhochjauchzend, dagegen ließen die jungen Damen der U20 ihren Tränen freien Lauf. „Sie waren sehr deprimiert und traurig“, fasste Trainer Damian Himmel ihr Innenleben seiner Mannschaft nach dem denkbar unglücklichen Aus zusammen.

Alle Last fällt ab

Ende gut, alles gut. Auf diese einfache Formel lässt sich das Vierer-Turnier der U16 in Datteln zusammenfassen. Denn es war tatsächlich nicht alles gut, was sich im ersten Spiel gegen die DJK Eintracht Datteln abspielte. „Kein schönes Spiel, schlechte Qualität“, urteilte Betreuer Michael Jürgens, der nach dem 19:25 im ersten Satz und einem 19:24-Rückstand im folgenden Durchgang fast schon das vorzeitige Aus befürchten musste.

Doch dann kam Luisa Hupertz zum Aufschlag, und Wunder gibt es immer wieder. Von 19:24 auf 26:24. „Da war alle Last abgefallen“, atmete Micheal Jürgens kräftig durch. Es war der Türöffner für das 15:2 im Tie-Break. Auch das folgende 0:2 (12:25, 16:25) gegen die extrem starken Mädels des RC Borken-Hoxfeld konnte SFG nicht mehr aus dem Tritt bringen. Dem Druck des Gewinnenmüssens in der letzten Partie gegen TV Hörde hielten die SFG-Mädels stand. 2:0 nach zwei klaren Sätzen mit 25:15 und 25:13 bedeuteten Platz 2 und die erfolgreiche Qualifikation für die NRW-Titelkämpfe der U16 am 19./20. März in Bielefeld. „Wir fahren aber nicht dorthin, um Letzter zu werden“, so Michael Jürgens, zumal bei seiner Truppe noch Luft nach oben ist.

Ortswechsel nach Dingden. U20. „Wir sind sehr gut in das Turnier gestartet“, sah Damian Himmel ein relativ deutliches 2:0 (25:21, 25:17) gegen das hoch eingeschätzte Team vom SV Blau-Weiß Aasee. „Wir spielten auf dem für uns höchst möglichen Niveau und waren total auf Augenhöhe. Da war viel Leidenschaft und Kampf, viel Drive im Spiel. Das war richtig gut anzuschauen und gab uns sehr viel Selbstvertrauen für das weitere Turnier. Da waren wir schon zuversichtlich, dass es klappen könnte.“

Doch leider spielte der Gegner BSV Ostbevern nicht mit – und auch der Schiedsrichter. „In der Endphase des ersten Satzes brachte uns eine merkwürdige Schiri-Entscheidung aus dem Rhythmus und bedeutete im Rückblick die Vorentscheidung gegen uns.“ Mit 2:0 (25:22, 25:19 behielten die Westfälinnen das bessere Ende für sich.

Dingdener Demonstration

So musste gegen Gastgeber Blau-Weiß Dingden, Favorit dieser Gruppe, zwar nicht unbedingt ein Sieg her, aber ein Satzgewinn war notwendig, da zuvor Aasee Dingden beim 1:2 einen Satz abgenommen hatte. Doch diese Schwäche erlaubten sich die Gastgeberinnen kein zweites Mal. Das 0:2 (13:25,16:25) war eine Demonstration der Truppe vom Niederrhein.

Der endgültige Knockout kam jedoch in der Parallel-Begegnung: Aasee siegte gegen Ostbevern mit 2:0. Das bedeutete in der Endabrechnung, dass Aasee als Zweiter, Ostbevern als Dritter und Olpe als Vierter mit jeweils zwei Punkten gleichauf lagen. Zwischen Olpe und Ostbevern entschieden bei Satzgleichstand die Ballpunkte aus allen Spielen – da war Ostbevern um einen Wimpernschlag glücklicher.