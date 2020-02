SFG Olpe II kassiert unverdiente Niederlage

Und so war auch Trainer Damian Himmel nach dem 0:3 (17:25, 25:27, 25:27) gegen SV Neptun Aachen 2 im Nachholspiel am Mittwochabend sichtlich niedergeschlagen und enttäuscht.

Enttäuscht über sich selbst. „Trainer flop, Mannschaft top“, gab er ziemlich resigniert unmittelbar nach dem Spiel zu Protokoll.

Vorangegangen war eine Partie, in der SFG 2 permanent auf Augenhöhe war mit einem Gegner, der schon 15 Punkte mehr in dieser Saison eingefahren hatte. Doch diesen Unterschied spiegelten zumindest die Sätze zwei und drei nicht wider. Lediglich im ersten Durchgang lagen die SFG-Mädels riss der Faden in der Endphase. Bis zum 16:16 ständig ausgeglichen, dann 17:25. Keine Erklärung.

Zu viel riskiert?

Als im zweiten Satz Damian Himmel seine Truppe mit 24:17 den Satzausgleich schon vor Augen hatte, wechselte er mit Jana Kraft eine junge Spielerin der U16 ein, und kurz danach wieder aus. „Kein Vorwurf an Jana, einzig und allein meine Schuld. Da hatte ich vielleicht zu viel riskiert“, nahm der Coach das 25:27 auf seine Kippe.

Dass seine Mannschaft diesen herben Rückschlag wegsteckte und nie aufgab, erfüllte Himmel „mit Stolz“. 17:23 und 22:24 lagen sie schon hinten und hatten dann doch bei 25:24 einen Satzball. Aber ihnen war das (verdiente) Glück nicht hold. Es gab keine Retourkutsche für den zweiten Satz. Wieder 25:27 und damit 0:3. Der Klassenerhalt aus eigener Kraft wird immer schwieriger.

Der Kader: Anna-Lena Knoll, Hannah Neu, Katharina Sander, Sophia Wurm, Leonie Althoff, Yara Ricker, Anna Sondermann, Helen Schneider, Adriana Sondermann, Jana Kraft.

