SF Möllmicke: Stephan Schwarz bekommt zwei Wunschspieler

Möllmicke. Die Personalplanungen beim A-Kreisligisten werden vorangetrieben.

Mit dem 21 Jahre alten Frederik Bätzgen und dem 27 Jahre alten Murat Secer präsentiert der Fußball-A-KreisligistFC Möllmicke die ersten beiden Zugänge für die Saison 23/24. Beide Spieler sind Wunschspieler des zukünftigen Trainers Stephan Schwarz und wechseln vom Siegerländer B-Kreisligsten SV Netphen nach Möllmicke.

Frederik Bätzgen schnürte seine ersten Schuhe für Siegen-Giersberg, Setzen und Netphen. Früh erkannte man sein Talent sodass er schließlich für die C- und B-Jugend nach Erndtebrück in die Westfalenliga wechselte. Für die A-Junioren spielte Frederik für die Sportfreunde Siegen in der Landesliga. Im Seniorenalter angekommen hat er sich für den SV Netphen entschieden wo er jetzt seine dritte Saison spielt.

Zwei Jahre in Rothemühle gespielt

Murat Secer ist in Kreuztal groß geworden und wechselte in der B-Jugend nach Erndtebrück. Seine ersten beiden Senioren Jahre verbrachte Murat beim FC Kreuztal ehe er für zwei Jahre nach Rothemühle an den Rothenborn wechselte. Im Anschluss daran drei Jahre in Geisweid, wo er mit der damaligen Truppe in die Bezirksliga aufstieg. Seine letzte Station aktuell dann in Netphen.

Auch der sportliche Leiter Ansgar Viol ist von den Transfern überzeugt: „Fredrik ist ein junger, vielseitig einsetzbarer Spieler der sich ständig weiterentwickeln möchte. Bei uns hat er die Möglichkeit dazu und genießt unser vollstes Vertrauen. Mit Murat standen wir schon seit einigen Jahren in Kontakt und sind froh ihn nun endlich verpflichtet zu haben

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe