SF Möllmicke setzen auf Duo Jörg Alberts und Daniel Henne

Möllmicke. Jörg Alberts und Daniel Henne werden in der kommenden Saison die 2. Fußball-Mannschaft des FC Sportfreunde Möllmicke trainieren.

Der 34-jährige Alberts ist gebürtiger Drolshagener und wurde bereits in der vergangenen Saison als Spieler gewonnen. „In meiner ersten Trainerstation möchte ich gemeinsam mit Daniel Henne das Team weiter entwickeln und positive Akzente setzen,“ so Alberts.

Für Daniel Henne ist das Ziel für die neue Spielzeit klar: „Die vergangene Saison wurde mit nur drei Punkten beendet und ,dank‘ Corona ist die Mannschaft nicht abgestiegen. Wir wollen früh punkten um nicht wieder in Abstiegsgefahr zu geraten“. Trotz zahlreicher Abgänge kann das Trainer-Duo mit einem ausgeglichenen Kader in die neue Saison gehen. Die sportliche Leitung setzt großes Vertrauen in Trainer und Spieler und wünscht dem Team einen guten und positiven Saisonverlauf. Der Termin für den Start in die neue Serie steht wie in allen Amateurklassen noch nicht fest.