SF Dünschede: Trainer-Duo verlängert

Dünschede Fußball-B-Kreisligist SF Dünschede hat die wichtigste sportliche Personalie geklärt.

Fußball-B-Ligist SF Dünschede hat die Verträge mit dem Trainer-Duo Tobias Plaßmann und Bruce Schmidtke vorzeitig bis Juni 2025 verlängert. Der Vorstand: „Wir freuen uns, dass Tobias und Bruce den eingeschlagenen Weg mit uns fortführen möchten. Wir sind überzeugt von der Arbeit der beiden Trainer. Zusammenhalt und Stimmung zwischen Trainer, Mannschaft und dem gesamten Umfeld ist hervorragend und geprägt von gegenseitiger Wertschätzung“.

Die Trainer sehen noch riesiges Potenzial in der aktuellen Mannschaft: „Wir haben eine junge Truppe, die noch viel Entwicklungspotential hat. Unser Ziel ist es, die Mannschaft weiterzuentwickeln und die Stärken jedes einzelnen Spielers weiter auszuschöpfen.“

SF Dünschede - FSV Gerlingen II 2:1 (1:0). Mit etwas Mühe siegten die SF Dünschede mit 2:1 gegen die Gerlinger Reserve. Die Tore von Tom Balve (44.) und Oliver Wieczorek (84.) halten die Attendorner auf Aufstiegskurs. Für die Gäste erzielte Lennart Sondermann das zwischenzeitliche 1:1 (53.).

FC Kirchhundem - SV Oberelspe 4:1 (0:1). Nur in der ersten Hälfte fehlte die Durchschlagskraft der Hausherren vor dem gegnerischen Tor. Den 0:1-Rückstand durch Alexander Basulin (13.) drehten Marco Holterhoff (48.), Stefan Ivo (52.) und der zweifache Torschütze Alim Belge (75., 83.) in einen am Ende klaren 4:1-Sieg des FCK.

RSV Listertal - Vatanspor Meggen 3:2 (2:1). Ein turbulentes Spiel sahen die Zuschauer auf dem Sportplatz in Meinerzhagen. Beim Stand von 2:2 und einer Gelb/Roten Karte für jedes Team, erzielten die Gastgeber in der Nachspielzeit durch Jonathan Glaser den 3:2-Siegtreffer (90.+3). Desweiteren waren Niklas Hudetz (7.) und Tom Görke (31. per Strafstoß) erfolgreich. Bei Vatanspor netzten Kubilay Karaman (14.) und Francesco Berillo (75.) ein.

VSV Wenden II - TV Rönkhausen 2:3 (1:0). Der TV Rönkhausen hat nach zwei Niederlagen wieder einen Dreier eingefahren. Den Grundstein zum Auswärtssieg legten Jakob Vollmert (52.), Mohammed Soleyman (64.) und Moritz Vollmert (80.). Beim VSV Wenden jubelten Tobias Schneider (11.) und Sebastian Henne (86.).

SV Brachthausen/Wirme - TuS Lenhausen 3:0 (0:0). Der SVB schnuppert nach dem dritten Sieg in Folge an den Aufstiegsrängen. Zwei Tore von Marco Jung (47., 86.) und ein weiterer Treffer von Tom Zeppenfeld (90.+2) sicherte den Kirchhundemern drei Punkte.

SV Hillmicke - TuS Rhode 1:2 (1:1). Trotz der 1:0-Führung von Simon Voss (18.) stand der SV Hillmicke am Ende mit leeren Händen da. Raphael Hütte (40.) und Rohith Jeyaseelan (62.) drehten die Partie zum 2:1 für den TuS Rhode.

SG Halberbracht/Oedingen - VfR Rüblinghausen II 3:0 (2:0), Saalhausen/Oberhundem - SG Albaum/Heinsberg 2:2 (1:0).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe