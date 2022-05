SF Albaum feiern rauschende Jubiläumsparty

Albaum. Auf eine bewegte Zeit mit vielen Höhen und Tiefen haben die Sportfreunde Albaum am Samstag zurückgeblickt.

Der Verein mit der weißen Forelle im Wappen wird 75. Mit Festkommers und Maifeier in und an der Schützenhalle erinnerten die Sportfreunde Albaum an die Gründung des Clubs am 1. Mai 1947. Anfang August richtet „SFA“ auch den Kirchhundemer Gemeindepokal aus.

Mit Johannes Ramm und Thomas Schmidt wurden während der Festveranstaltung zwei lange Jahre in Vereinsmannschaften und Vorstand Engagierte zu Ehrenmitgliedern ernannt. Der SF-Vorstand nutzte den Abend natürlich auch, um Mitgliedsjubilare – immerhin 39 an der Zahl – mit Urkunden und Ehrennadeln auszuzeichnen.

Flachgeschenk vom Kreisvorsitzenden

Der FLVW-Kreisvorsitzende Joachim Schlüter gratulierte dem Jubiläumsverein mit Urkunde, einem „Sauerländer Flachgeschenk“ in Höhe von 200 Euro und dem obligatorischen Fußball. In seinem Grußwort dankte Schlüter den vielen Ehrenamtlichen, „die mithelfen, dass eine Gemeinschaft wie die der SF Albaum überhaupt existieren kann“. Der Verein habe sich im Lauf der Zeit den ständigen Veränderungen angepasst.

Der Kreisvorsitzende weiter: „Die Verantwortlichen haben immer die gleichen Ziele verfolgt. Sportliche Erfolge, verbunden mit Teamgeist, Kameradschaft und Toleranz wurden angestrebt. In guten wie in schlechten Zeiten hat der Verein immer feste Boden unter den Füßen behalten und es fanden sich immer Mitstreiter, die in all diesen Zeiten Verantwortung übernommen haben.“ Und wenn auch „durch die Reizüberflutung unserer Freizeitgesellschaft“ für „viele die früher praktizierten Grundwerte“ nicht mehr erstrebenswert seien, „bin ich mir aber sicher, dass es der heutigen Vereinsführung gelingt, den Verein gesichert in die nächsten Jahrzehnte seines Bestehens zu führen“.

Joachim Schlüter (Mitte) überreicht die Jubiläumsgeschenke des Fußballkreises Olpe an die Albaumer Verantwortlichen. Foto: Hartmut Poggel

6000 Euro für Kinderhospiz gesammelz

„Sport im Verein ist weitaus mehr, als nur den Körper fit zu halten.“ Mit dieser Kernaussage erinnerte Kirchhundems Bürgermeister Björn Jarosz an die Aktion der beiden männlichen Seniorenteams der SG Albaum/Heinsberg, „Ein ganzes Jahr für Balthasar“, die 6000 Euro für das Olper Kinderhospiz einbrachte, und an die „Tor-Aktie“ der Frauenfußballmannschaft mit einem Erlös von 3150 Euro – ein Projekt, das auch in dieser Saison fortgeführt wird.

Henrik Schneider, Vorsitzender des Heimat- und Fördervereins, hatte als Gratulant für den Ort die Lacher auf seiner Seite. „Was die Politik nicht geschafft hat, ist dem Sport gelungen: Man schloss Freundschaft mit seinem Nachbarort Heinsberg.“

Gefürchtete „Albaumer Treppe“

Geschäftsführer Maximilian Bals umriss mit einigen Eckdaten die Vereinsgeschichte. Im Mai 1949 wurde der erste Fußballplatz in Betrieb genommen, 1957 ein Clubhaus errichtet. 1974 wurde ein von Grund auf neuer Aschenplatz eingeweiht, mit ihm die bei vielen auswärtigen Fußballern gefürchtete „Albaumer Treppe“ gebaut. Ebenfalls Mitte der 1970er-Jahre wurde eine Breitensportabteilung ins Leben gerufen. 1981 kam ein neues Clubhaus hinzu, im Jahr 2004 stemmte der knapp 350 Mitglieder zählende Verein– davon rund ein Drittel aktive Sportler – die Anlage eines Kunstrasensportplatzes. Der sechsstellige Eigenanteil wurde dabei in weniger als einem Jahr aufgebracht.

Schon 1991 bildeten SF Albaum und VfL Heinsberg eine Jugendspielgemeinschaft, die 2015 auf den Seniorenbereich ausgeweitet wurde. Heute spielen im Seniorenbereich zwei Männerteams in Kreisliga B und D1; Aushängeschild ist die SG-Frauenmannschaft. Das Team von Trainer Andreas Edelmann spielt in der Landesliga 2 und belegt hinter Iserlohn und Bochum-Bergen Platz 3.

Die Forelle im Wappen ist übrigens ein echtes Alleinstellungsmerkmal der Sportfreunde. Sie wurde aus Dankbarkeit gegenüber Dr. Hans-Werner Denzer in das Vereinsemblem aufgenommen. Der damalige Leiter der Landesfischereianstalt Albaum hatte 1947 in zähen Verhandlungen bei den britischen Besatzungsbehörden eine Raupe „losgeeist“, mit der „Im Bruch“ die Fläche für den Sportplatz planiert wurde.

