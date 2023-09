Serkenrode/Fretter liefert FC Lennestadt einen großen Kampf

Kreis Olpe. Fußball-Bezirksligist zwingt Westfalenligisten ins Elfmeterschießen, das der Favorit dann gewinnt und ins Kreispokal-Achtelfinale einzieht.

Der FC Lennestadt hat als 15. Mannschaft die dritte Runde im Krombacher Kreispokal erreicht und trifft dort auf den C-Ligisten FSV Helden. Bis zum Weiterkommen des Westfalenligisten vor einer stattlichen Kulisse in Serkenrode war es aber ein weiter Weg. Denn Gastgeber SG Serkenrode/Fretter zwang den Favoriten ins Elfmeterschießen. Dort sicherte Elias Butzkamm mit seinem verwandelten Strafstoß den 7:6-Erfolg (0:1, 2:2) der Lennestädter. Bis zur Halbzeitpause lief für das Gästeteam des Trainerduos Martin Funke und Florian Friedrichs ergebnistechnisch noch alles nach Plan. Da führte der Westfalenligist durch den Treffer von Kapitän Christian Schmidt mit 1:0 (28.). Aber der Bezirksligist aus dem Frettertal hielt die Partie offen und hatte kurz vor dem Pausenpfiff durch Neuzugang Julian Stengritt die große Chance zum 1:1. Doch der Angreifer schoss aus spitzem Winkel neben das Tor.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich unten auf dem Kunstrasenplatz ein Pokalkrimi. Spielertrainer Tobias Kleppel (65.) und Julian Stengritt (68.) drehten die Partie mit einem Doppelschlag und brachten den Außenseiter mit 2:1 in Führung. Aber der FC Lennestadt konnte sich auf seinen Routinier Christian Schmidt verlassen, der sein Team mit dem 2:2 in der Nachspielzeit in das Elfmeterschießen rettete. Dort setzte sich der FC Lennestadt dann mit 5:4 verwandelten Strafstößen am Ende glücklich durch.

Auch in der Halbzeitpause des Pokalspiels SG Serkenrode/Fretter war es spannend. Denn neben dem Vereinsheim und dem verlockend duftenden Grillstand losten Pokalspielleiter Andre Ruhrmann und Jens Selter vom Sponsor Krombacher Brauerei die Begegnungen der 3. und 4. Pokalrunde aus. Im Lostopf waren Vereine von der Oberliga (SG Finnentrop/Bamenohl) bis zur Kreisliga C (FSV Helden).

Helden freut sich auf den FCL im Achtelfinale

In der 2. Runde muss noch die Partie zwischen dem SV Trockenbrück und GW Elben ausgetragen werden, Termin ist der 14. September. Unter den Augen des Kreisvorsitzenden Joachim Schlüter wurden folgende Paarungen ausgelost, in beiden Runden hat der klassentiefere Verein automatisch Heimrecht.





3. Pokalrunde (bis 28. September)

1. Lenhausen - SV 04 Attendorn

2. Langenei-K. – Drolshagen

3. Kirchhundem – VSV Wenden

4. FSV Helden – FC Lennestadt

5. Dünschede – Brachthausen/W.

6. Türk Attendorn – Rüblinghausen

7. SC LWL – FSV Gerlingen

8. Sieger T’brück/Elben – Fi./Bam.

Runde 4 (bis 26. Oktober)

Sieger 1 – Sieger 2

Sieger 3 – Sieger 4

Sieger 5 - Sieger 6

Sieger 7 – Sieger 8

