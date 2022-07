Serkenrode/Fretter ist Topfavorit bei Gemeindemeisterschaft

Beim Sparkassen-Cup 2019 in Ostentrop jubelte eine verstärkte Zweitvertretung der SG Finnentrop/Bamenohl über den 13. Turniersieg in 15 Jahren. Der Bürgermeister damals war noch Dietmar Heß (Zweiter von links).

Fretter. Die SG Finnentrop/Bamenohl kommt mit der Kreisliga-Aufstiegsmannschaft nach Fretter.

Die SG Finnentrop/Bamenohl nimmt mit der in die Kreisliga A aufgestiegenen 2. Mannschaft an der Fußball-Gemeindemeisterschaft teil, die am Dienstag in Fretter beginnt. Das bestätigte der sportliche Leiter Simon Machula. Damit ist Bezirksligist SG Serkenrode/Fretter der Topfavorit für das Turnier um den Sparkassen-Cup.

„Wir wollen etwas erreichen“, hat sich jedenfalls Spielertrainer und Torjäger Christian Günther einiges vorgenommen. Aber auch die A-Ligisten SV Heggen und RW Ostentrop/Schönholthausen dürften sich eine Chance ausrechnen. Dass die SG Finnentrop/Bamenohl nur die Zweitvertretung zur Gemeindemeisterschaft schickt, ist aber nichts neues. Beim Turnier 2019 setzte sich der damalige B-Kreisligist im Endspiel mit 2:0 gegen die SG Serkenrode/Fretter durch.

Allerdings erhielt das Reserveteam Finnentrop/Bamenohl damals in Ostentrop am Tag der Endrunde Verstärkung aus dem Oberligakader, unter anderem durch Philipp Hennes, der auch im Finale traf. Nach zweijähriger Corona-Pause findet von Dienstag bis Freitag, 19. bis 23. Juli, die Fußball-Gemeindemeisterschaft Finnentrop um den Sparkassen-Cup im Sportpark Giebelscheid statt. Veranstalter ist der Gemeindesportverband, Ausrichter der SV Fretter.

Acht Teams am Start

Acht Teams aus der Gemeinde kämpfen um die Nachfolge von Titelverteidiger und Seriensieger SG Finnentrop/Bamenohl, der das Turnier schon 13-mal gewinnen konnte. In der Vorrunde wird 2 x 20 Minuten gespielt, ab dem Halbfinale 2 x 30 Minuten. Schirmherr des Fußballturniers ist Bürgermeister Achim Henkel, für ihn ist es corona-bedingt eine Premiere.

Die für Dienstag angekündigte große Hitze hat der veranstaltende Gemeindesportverband natürlich im Blick. Die Anstoßzeiten um eine Stunde nach hinten zu verschieben, bringt nach Ansicht von Geschäftsführer Engelbert Schulte nicht viel. Die kurze Spielzeit von 2 x 20 Minuten und Trinkpausen sollen den Fußballern helfen, die Hitzebelastung einigermaßen zu verkraften.

Übrigens: Auch beim letzten Turnier 2019 um die Fußball-Gemeindemeisterschaft an der Koltermecke war in der Vorrunde von einer „Rekordhitze“ die Rede.

In seiner Funktion als 1. Vorsitzender des FC Finnentrop hat Schulte mit seinem Leserbrief über die Abwerbung von Jugendspielern wenige Tage für Beginn des Sparkassen-Cups 2022 eine pikante Note gesorgt.

Die betroffenen Vereine, so Schulte, hätten noch nicht reagiert. Positive Reaktionen habe es „von dritter Seite“ gegeben. Der erfahrene Funktionär glaubt aber nicht, dass das Thema Auswirkungen auf die Spiele in Fretter haben wird.

In der Vorrunde gehen sich der FC Finnentrop, TV Rönkhausen und die SG Finnentrop/Bamenohl jedenfalls aus dem Weg.

Zurück zum alten Modus

Nach einigen Jahren im Modus „jeder gegen jeden“ ist wieder die Austragung mit zwei Gruppen à vier Mannschaften möglich.

In der Gruppe 1 gehen SG Serkenrode/Fretter, TuS Lenhausen, FC Finnentrop und der SV Heggen an den Start. In der Gruppe 2 spielen SV BW Hülschotten, SG Finnentrop/Bamenohl 2, RW Ostentrop/Schönholthausen und der TV Rönkhausen um den Einzug in die nächste Runde. Die Sparkasse „Mitten im Sauerland“ stellt neben den Startgeldern die Geldpreise für die vier Erstplatzierten sowie für den besten Torwart, Feldspieler und Torschützenkönig und für jeden Tag den aktuellen Spielball der Fußball-Bundesliga bereit.

Zum Turnier gehört wieder die kostenlose Turnier-Zeitung, die an allen Turniertagen verteilt wird. Tagesaktuell wird ein Online-Live-Ticker über die Ergebnisse jedes Spieltages berichten.

Dienstag 19. Juli, Gruppe 1

18.00 Serk./Fretter - Lenhausen

18.45 FC Finnentrop - Heggen

19.30 S./Fretter - FC Finnentrop

20.15 Lenhausen - Heggen

Mittwoch 20. Juli, Gruppe 2

18.00 Hülschotten - Fin./Bam. 2

18.45 Ostentrop - Rönkhausen

19.30 Hülschotten - Ostentrop

20.15 Fin./Bam. 2 - Rönkhausen

Donnerstag 21. Juli

18.00 Serk./Fretter - Heggen

18.45 Hülschotten -Rönkhausen

19.30 FC Finnentr. - Lenhausen

20.15 Finn./Bam. 2 - Ostentrop

Samstag, 23. Juli, Halbfinale

13.30 1. Gruppe 1 - 2. Gruppe 2

14.45 2. Gruppe 1 - 1. Gruppe 2

16.00 Uhr Spiel um Platz 3

17.15 Finale

