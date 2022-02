Selter ist für den Wasa-Lauf bestens gerüstet

Attendorn. Skilangläufer aus Attendorn wird Siebter und damit bester Deutscher beim „Jizeska“ in Tschechien.

Er gehört zu den „Big Four“ der Skimarathonszene. Der ‚Jizerska‘ tschechischen Liberec gilt mit seinen rund 1000 Höhenmetern verteilt auf 50 Kilometer nicht nur als eines der anspruchsvollsten Rennen im Worldloppet sondern mit alljährlich vielen tausend Startern auch als eines der teilnehmerstärksten.

Eigentlich wollte Benjamin Selter vom TV Attendorn hier versuchen die Qualifikation für das Elitestartfeld beim Wasalauf in drei Wochen in Schweden zu erlaufen. Da ihm die Quali aber bereits mit einem hervorragenden Ergebnis von 1:49 über 43 Kilometer in Oberammergau gelungen war, konnte er das Startfeld in Bedrichow ganz entspannt betreten.

Glück im Unglück bei Stockbruch

Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Minusgraden waren es dann erneut die skandinavischen Profis, die das Tempo vorgaben. Aber wie schon in den Wochen zuvor konnte auch der 25-jährige Student hervorragend mitgehen.

Glück im Unglück hatte Selter dann bei Kilometer 25: „In einer schnellen Abfahrt war ich leider in einen Sturz verwickelt und habe mir dabei einen Stock gebrochen.“ Mit schnell beschaffter „Reserve“ konnte Selter zwar nicht mehr zu seiner Gruppe aufschließen, finishte aber in hervorragenden 2:17 Stunden als Siebter. Er war damit bester Deutscher. Nach drei Skimarathons in drei Wochen und seiner erneuten Top-Platzierung steht jetzt erstmal etwas Regeneration auf dem Plan. Weiter geht es dann nach den Westdeutschen Meisterschaften zum Saisonhighlight in zwei Wochen nach Schweden.

