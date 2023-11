Sebastian Wasem und Steffen Willmes verlängern

Rüblinghausen Der VfR Rüblighausen hat zwei wichtige Personalien klar gemacht.

Konstanz – ein wichtiges Wort, nicht nur auf dem Spielfeld. Der Vorstand des VfR Rüblinghausen freut sich, mit Cheftrainer Sebastian Wasem und sportlichem Leiter Steffen Willmes in die kommende Saison 2024/25 gehen zu können. Das Duo geht in dieser Konstellation in das fünfte gemeinsame Jahr am Birkendrust. Nach zwei Saisonabschlüssen auf Platz fünf und sechs steht die Mannschaft aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz und ist ins Halbfinale des Kreispokals Olpe eingezogen.

„Der geschäftsführende Vorstand wollte, wie in den vorherigen Jahren die Zusammenarbeit mit Sebastian und Steffen unbedingt fortsetzen. Diese Kontinuität ist ein wichtiger Baustein in der Entwicklung des Vereines und der Mannschaft. Die Arbeit von beiden Verantwortlichen ist von hohem Ehrgeiz, hoher Identifikation und Einsatz geprägt“, so Joachim Schlüter.

Kein Grund zur Panik

„Sebastian passt als Trainer und Mensch hervorragend zu unserem Verein, zur Mannschaft und zu meinen Vorstellungen und Ideen. Die im aktuellen Saisonverlauf teilweise nicht zufrieden stellenden Ergebnisse waren und sind kein Grund in Panik zu geraten. Vielmehr gilt hier der Blick immer nach Lösungsansätzen zu suchen und diese umzusetzen. In den letzten Spielen ist eine deutlich positive Tendenz sichtbar geworden.“, so Steffen Willmes.

„Mir macht die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten weiterhin sehr viel Spaß. Daher freue ich mich auf ein weiteres Jahr beim VfR. Durch die frühzeitige Verlängerung können wir die Planungen für die kommende Saison vorantreiben. Zunächst einmal geht es jedoch darum, die laufende Saison noch bestmöglich abzuschließen.“, so Sebastian Wasem.

