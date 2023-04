Schuchert-Show bei Hünsborner 5:4

Hünsborn. Vier Tore und ein Assist gehen auf das Konto des 24-jährigen Fußballers gegen Salchendorf.

Dass sich dieses laue Lüftchen sich zu einem fußballerischen Orkan hochschaukeln würde, hätte zur Halbzeit des Landesligaspiels in Hünsborn niemand für möglich gehalten. Aber am Ende wurde es doch zu einem Spiel, über das man noch lange sprechen wird. Und sollten die Hünsborner letztlich doch den Liga-Erhalt schaffen - dann wird man das gewiss in hohem Maße an diesem Spiel festmachen.

5:4 (1:2) gewannen die Rot-Weißen gegen Germania Salchendorf, griff nach einem der letzten Strohhalme im Kampf gegen den Abstieg. Und die Partie trug in erster Linie zwei Namen: Michel Schuchert, natürlich. Dem gelangen fünf Scorerpunkte, heißt vier Tore und die Vorlage zum 5:4.

Vier Tore in einem Spiel? „In der C-Jugend“, antwortet der 24-Jährige auf die Frage, ob ihm das jemals vorher gelungen sei. Bis auf einen einzigen Ball, den er nach seinem ersten Tor über den Kasten jagte, war jeder seiner Schüsse ein Treffer. Dass er diesen einen Fehlschuss von sich aus erwähnte, ehrte ihn und passte ins Bild der Gelassenheit und Unaufgeregtheit, mit der er seine phantastische, persönliche Bilanz kommentierte. Und auch die Feststellung, dass nicht nur er selbst für den Erfolg ausschlaggebend gewesen sei, sondern, dass „heute jeder alles in die Waagschale geworfen“ habe, weist ihn als wahren Kapitän, der das Team in den Vordergrund rückt, aus. „Alle haben gekämpft bis zum Umfallen“.

Janik Freunds Doppelparade

Name Nummer zwei ist Jannik Freund, der Torwart der Hünsborner. Schucherts Torausbeute hätte nicht zum Sieg gereicht ohne Freunds Paraden hinter einer Abwehr, die bei Standards anfällig war und einem Mittelfeld, das sich bis in die zweite Halbzeit hinein ärgerliche und unnötige Ballverluste im Aufbau leistete, und sich so manche Angriffssituation selbst zerstörte. Höhepunkt seiner Performance am Sonntag war eine Doppelparade gegen Jannik Bosch und Alex Völkel in der 77. Minute, beide Salchendorfer hatten aus ganz kurzer Distanz abgezogen. 3:2 stand es da für die Hünsborner, den Spielstand hatte Michel, Schuchet per Doppelschlag in der 70. und 72. Minute fabriziert.

Dabei stand das Spiel unter der Parole „verlieren verboten!“ Schon im Vorfeld orakelten den eine oder andere am Löffelberg: Wenn das heute in die Hose geht, dann war’s dass mit Landesliga.“ Und früh sahen sich die Pessimisten bestätigt. Salchendorf führte nach elf Minuten durch Max Bauer. Aufgelegt hatte ihm das Tor Kapitän Thomas Klöckner, genau wie das 2:1. Der Mann war die prägende Figur im Salchendorfer Spiel.

Thomas Scherzer zürnt

Germanen-Trainer Thomas Scherzer schäumte nachher. Er hatte das Schiedsrichtergespann im Visier. „Das waren die schlechtesten Schiedsrichter, die ich jemals gesehen habe. Der pfeift uns drei, vier Abseitssituationen ab, wo wir allein vors Tor rennen können. Das ist ein Skandal.“

