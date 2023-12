Schöne Überraschung für Ben Tröster

Lennestadt „Ich war schon sehr überrascht, weil es sehr viele starke Athleten gibt“, freute sich Ben Tröster. Überrascht worüber?

Antwort: Über die Berufung in den Bundeskader des Deutschen Leichtathletikverbandes (DLV). Tröster, Sprinttalent der TSG Lennestadt: „Ich hatte mir natürlich Gedanken gemacht, ob ich Chancen nach der Deutschen Meisterschaft in Rostock habe. Auch im Vorjahr habe ich schon mal daran gedacht, aber da war ich wohl noch nicht so weit.“

Jetzt ist er so weit, er steht im Bundeskader U18 des DLV und trägt mit berechtigtem Stolz als Mitglied der Nationalmannschaft den Bundesadler auf der Brust.

Bestzeit 10,95 Sekunden Ben Tröster erreichte bei der diesjährigen U18-DM in Rostock über 100 Meter den fünften Platz. Die Ergebnisse: Vorlauf 11.10 Sekunden (Wind +0,4 m/s) – Zwischenlauf 10.97 Sekunden (+2,9 m/s) – Finale 10,98 Sekunden (+0,5 m/s). Über 200 Meter hatte er Finalteilnahme knapp verpasst mit Platz 11, den Zwischenlauf schloss er in 22,58 Sekunden (-0,2 m/s) ab. Ins Finale kamen die sieben Zwischenlaufsieger sowie ein Zeitschnellster. Trösters persönliche Bestleistung 10,95 Sekunden (+1,8 m/s) datiert vom 27. Mai, erzielt in Gladbeck.

„Lieber Ben Tröster, die sportliche Leitung des DLV hat Dich nach Beratung durch die ständige Kommission Leistungssport und unter Einbindung der Athletenvertreterin in die Saison 2023/24 in seinen Nachwuchskader 2 berufen“, so lautete der Beginn der offiziellen Einladung des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, verbunden mit Gratulationen an den Trainer und dem Verein.

Der Ort der Begierde ist Kienbaum. Rund 400 Seelen leben in diesem kleinen Ortsteil der Gemeinde Grünheide, etwa 40 Kilometer östlich von Berlin, rund 9000 Einwohner. Wohl kaum der Nabel der Welt. Und doch zieht es alljährlich Tausende von jungen Menschen in die brandenburgische Seenplatte. Fast ein Urlaubseldorado, könnte man meinen. Doch Urlaub ist für diese unzähligen Sportlerinnen und Sportler weniger der Grund. Vielmehr haben sie alle nur ein Ziel: Leistungsverbesserung auf höchstem Niveau.

Ben Tröster (vorn rechts) mit dem Leichtathletik-Nationalkader Foto: Privat

Es war ein umfangreiches, anstrengendes Programm, das die Kaderathleten zu absolvieren hatten. Drei Tage vor Ort rund um die Uhr Programm, dazu die An- und Abreise mit Intercity. „Es war schon etwas Besonderes“, blickt der 16-Jährige zurück auf sehr intensive, aber auch höchst informative Tage. Doch es standen nicht nur je zwei Trainingseinheiten à zwei Stunden pro Tag auf der Agenda.

Sprinttests, Sprünge, athletische Grundlagen standen ebenso im Fokus wie Alternativen zu den Aufwärmprogrammen. Die Mittagspausen dienten nicht nur der Verdauung und Entspannung. „Wir sollten uns einfach nur wohlfühlen und einander kennenlernen“, sagte der TSG-Athlet, der nur einer unter 66 hochmotivierten Sportlern und Sportlerinnen des Jahrgangs 2007 war. Aber es waren natürlich nicht nur Sprinter – es waren alle nur denkbaren Disziplinen vertreten: Mittelstreckler und Geher, Werfer und Springer, die ganze Bandbreite der Leichtathletik eben.

Das großräumige Gelände des ehemaligen Bundesleistungszentrums, seit 2017 umbenannt in Olympisches und Paralympisches Trainingszentrum für Deutschland, ist wehr weitläufig. „Nach dem Frühstück um 7 Uhr in unseren Quartieren kam eine Stunde danach der Abmarsch zum Hauptgebäude“, erzählt Ben Tröster, „ein guter Kilometer. Es folgten Infos zum Training, zur Schulung und zum weiteren Tagesablauf.“ Die Abende waren mit Workshops ausgefüllt. Themen waren unter anderem Doping, mentale Gesundheit und die U18-Europameisterschaft.

Unterrichtet wurden die jungen Kaderathleten vorrangig von ehemaligen Spitzenathleten, die jetzt im Dienst des DLV stehen. Claudia Marx als frühere Top-Sprinterin, vor allem Langsprint, mit internationaler Erfahrung war als Nachwuchs-Bundestrainerin ebenso vor Ort wie Rico May, Verfasser zahlreicher Fachbücher. Auch Elke Bartschat, DLV-Chef-Bundestrainerin für den Nachwuchsbereich, informierte über bevorstehende Ziele.

Ein wesentliches Ziel ist die U18-Europameisterschaft in der Slowakei. Voraussetzungen dafür sind einmal Platz 1 oder 2 bei der U18-DM, zum anderen muss die vom DLV festgelegte EM-Norm von 10,85 Sekunden erfüllt sein. Diese Norm liegt über der von der European Athletic Association geforderten Mindestleistung. „Da wurde uns der Mund ganz schön wässrig gemacht“, so Ben Tröster.

Allein um die geforderte Norm zu erreichen, muss der Schützling von Heimtrainer Jochen Meyer seine Hausaufgaben machen. Viermal zwei Stunden pro Woche, eventuell einmal noch im Kader in der Halle in Siegen. Das Nahziel heißt jetzt erst einmal Deutsche Hallenmeisterschaften der U20. „Die Qualifikationszeit für die 60 Meter ist durch meine Hundert-Meter-Zeit aus dem Vorjahr abgedeckt“, sagt er, „ob dazu noch die 200 Meter kommen, ist noch offen.“

Offen ist auch, ob die TSG Lennestadt mit einer 4x200-Meter-Staffel an den Start gehen kann. Der Start einer männlichen U20-Staffel wäre ein Novum für den Kreis Olpe. Mit Tim Schneider ist ein schneller Sprinter aus dem Siegerland zur TSG Lennestadt gewechselt. Jetzt muss „nur noch“ die erforderliche Norm unterboten werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe