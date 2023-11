Attendorn Nach dem Abgang von Jerome König zur SG Finnentrop/Bamenohl, kommt es für den Fußball-Landesligisten jetzt noch dicker.

Fußball-Landesligist SV 04 Attendorn werden im Sommer gleich sieben Spieler in Richtung TuS Plettenberg verlassen.

In einem Video präsentierte der Bezirksligist aus dem Nachbarkreis die Rückkehrer Chris Stremel, Nico Spais, Christian Hagedorn, Steve Lang und Dustin Langenberg, aktuell noch Kapitän des SV 04. Alle Fünf haben früher bereits das Trikot der Blau-Gelben getragen. Dazu kommen aus Attendorn noch Torhüter Marius Klose und Angreifer Hannes Poplawski, die vor ihrer Zeit beim SV 04 für andere Vereine aus Plettenberg gespielt haben. Poplawski, so der TuS Plettenberg auf seiner Homepage, „wird bereits im Winter zu uns stoßen“.

Plettenbergs sportlicher Leiter Markus Hildebrandt wird so zitiert: „Voller Stolz präsentieren wir euch die ersten sieben Neuzugänge für die Saison 24/25. Alle sind Plettenberger Jungs, somit gehen wir konsequent unseren Weg, getreu dem Motto „aus Plettenberg, für Plettenberg“. Dass die Zusage ligaunabhängig ist, zeigt auch, dass wir auf dem richtigen Pfad gehen und die Weichen für eine gute Zukunft gestellt sind“. Für Hildebrandt und Co. war die Vorstellung des Septetts nach dem Motto „Sieben auf einen Streich“ am Samstag nicht die einzige positive Nachricht. Im vorgezogenen Bezirksligaderby setzte sich der TuS beim Kiersper SC mit 3:2 durch.

Auch der oberliga-erfahrene Steve Lang (rechts) trägt nur noch bis zum Saisonende das Trikot des SV 04 Attendorn. Foto: Martin Droste Sport / Olpe

Des einen Freud, des anderen Leid. BeimSV 04 Attendorn hatten die Verantwortlichen um Sportvorstand Thomas Bassitta zwar damit gerechnet, dass der eine oder andere aus dem Plettenberger Freundeskreis den Traditionsverein im Sommer verlassen wird. „Aber nicht mit dieser Anzahl“, betont Bassitta. Der Attendorner hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn die Plettenberger im Trikot des SV 04 „auf ihre alten Tage zu ihrem Heimatverein zurückkehren“. Aber nicht alle auf einen Streich.

Planungen erstmal Makulatur

Damit sind alle Planungen der Hansestädter für die kommende Saison erst einmal Makulatur und über den Haufen geworfen worden. „Wir sind mitten in den Gesprächen. Jetzt wartet eine Menge Arbeit“, hatte sich Thomas Bassitta die Monate November und Dezember wesentlich leichter vorgestellt. Zumal auch Jerome König den SV 04 nach zwei Jahren verlässt und es beim Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl noch einmal wissen will. Aus beruflichen Gründen kürzertreten wird Alex Goulas. Das bedeutet im Klartext: Der SV 04 Attendorn muss für die Saison 2024/25 nach dem Weggang von Marius Klose und Goulas zwei neue Torleute verpflichten.

„Ein Großteil des 26er-Kaders hat bereits verlängert“, versichert Thomas Bassitta. Das betrifft aber (noch) nicht Rückkehrer Hasan Dogrusöz und den ebenfalls oberliga-erfahrenen Robin Entrup. „Wir werden aller Voraussicht mit einer blutjungen Mannschaft in die Saison gehen“, ist Sportvorstand Bassitta bewusst. Der Neuaufbau eines ganz jungen Teams hat natürlich sportliche Konsequenzen. „Wir befinden uns ja schon in dieser Saison im Abstiegskampf, das wird nächstes Jahr nicht einfacher“, macht sich Thomas Bassitta nichts vor.

Auch SV 04-Kapitän Dustin Langenberg (links, im Duell mit dem Olper Jannik Buchen) zieht es im Sommer zurück zum TuS Plettenberg. Foto: Martin Droste Sport / Olpe

Abstiegskampf? Dabei hatte der Traditionsverein ganz andere Ambitionen und war mit dem Ziel in die Saison gestartet, oben mitzuspielen. Stattdessen liegt der so hochgehandelte Landesligist zum Abschluss der Hinrunde nur fünf Punkte vor einem Abstiegsplatz und kassierte zuletzt gegen Dröschede und Menden zwei bittere 3:6- und 0:7-Pleiten. Und jetzt wartet vor der Winterpause „Angstgegner“ SpVg Olpe.

„Ein Kader mit großen Namen macht noch keine große Mannschaft“, zieht Thomas Bassitta einen Vergleich mit der Deutschen Nationalelf. „Wir wollten im oberen Drittel angreifen, jetzt geht der Blick nach unten. Der Großteil der Mannschaft spielt unter seinen Möglichkeiten. Das liegt nicht am Trainer. Die Spieler sind ja selbst mit sich unzufrieden“, nimmt Bassitta Chefcoach Jasko Selimanjin in Schutz. Mit dem Sonnenberg-Nachfolger haben die SV 04-Verantwortlichen bereits für die kommende Saison verlängert.

Für den Sportvorstand stellt sich jetzt, auch mit Blick auf das bevorstehende Gastspiel in Olpe, die Charakterfrage. Die Mannschaft müsse sich jetzt auf Fußball konzentrieren. „Es kommt alles zusammen“, hatte Thomas Bassitta mit so einer Entwicklung nicht gerechnet. „Zu unserer Zeit hätte es das nicht gegeben.“

Christof Schmidt hört auf

Die bislang feststehenden neun Abgänge werden sicherlich auch Thema auf der Jahreshauptversammlung des SV 04 Attendorn am Sonntag, 17. Dezember, um 11 Uhr im Vereinsheim sein. Dabei wird das langjährige geschäftsführende Vorstandsmitglied Christof Schmidt aus beruflichen Gründen nicht mehr kandidieren. Eine weitere Baustelle beim Traditionsverein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe