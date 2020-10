Schmidt-Holthöfers schießen den TuS Rumbeck ab

Fußball-Bezirksligist SG Serkenrode/Fretter kann mit drei Punkten im Gepäck und auf dem guten dritten Platz den „Tag der Deutschen Einheit“ feiern. Denn der Fußball-Bezirksligist gewann Freitagabend das vorgezogene Spiel gegen den TuS Rumbeck mit 4:2 (1:0). Es war der zweite 4:2-Sieg in Folge für die SG. Und wie gegen den TuS Erndtebrück erzielten Felix und Matthias Schmidt-Holthöfer je zwei Tore.

In der 26. Minute brachte Felix Schmidt-Holthöfer die Gastgeber mit 1:0 in Führung. „Eigentlich hätten wir schon vor der Pause das 2:0 machen und den Sack zumachen müssen“, berichtete SG-Trainer Gregory Zoran. Stattdessen ging der nach hinten los. Bereits in der 46. Minute erzielte Pawelczyk den Ausgleich. „Das war schon verdammt ärgerlich“, schüttelte Zoran mit dem Kopf.

Sechs Minuten später führte die SG durch Felix Schmidt-Holthöfer wieder. Aber Christian Hunecke glich in der 62. Minute wieder aus. Dann zeigte sich die ganze Nervenstärke von Matthias Schmidt-Holthöfer. In der 72. und 87. Minute verwandelte er zwei Foulelfmeter zum 4:2-Sieg.

„Die Punkte nehmen wir gerne mit und freuen uns über den Erfolg. Der Sieg ist umso höher zu bewerten, weil bei uns vier wichtige Spieler in der Zentrale fehlten“, sagte der SG-Trainer Gregory Zoran abschließend.

Serkenrode/Fretter: Grajewski, Philipp Schmidt-Holthöfer, Reuter (70. Arens), Günther, Hüttemeister, Felix-Schmidt-Holthöfer, Engelmann, Florath (77 Bangoura), Heimes, Martel.