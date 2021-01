Schmerzhafter Saisonstart für Melina Schöttes

Melina Schöttes feiert in Österreich Saisonpremiere. Wann in Deutschland wieder gefahren wird, ist noch unklar.

Oberhundem Bei ihrem ersten Wettkampf seit dem Saisonabbruch im März zeigt die Oberhundemerin starke Ansätze, doch dann lassen die Kräfte nach.

Als zum ersten Mal eine Saison im Skisport im vergangenen Frühjahr unterbrochen wurde, hofften die Aktiven darauf, dass sich die Situation bis November wieder beruhigt und eine neue Saison unter besseren Voraussetzungen stattfinden würde. Über den Sommer konnten sporadisch Wettkämpfe durchgeführt werden, wie z.B. die Deutsche Rollskimeisterschaft im Berglauf, bei der die Oberhundemerin Melina Schöttes den Titel der Deutschen Meisterin erringen konnte.

Nach Trainingslehrgängen in Österreich und der Schweiz, durfte die 22-Jährige, natürlich unter strengen Corona-Auflagen, beim internationalen FIS Swisscup in Campra starten.

Im Tessin standen drei Wettkämpfe an drei Tagen auf dem Programm. Beim Sprint über 1,3 Kilometer konnte Melina Schöttes mit einer Zeit von 4:28,33 Minuten im Prolog mit Platz elf von den gestarteten 51 Damen überzeugen und zog somit in die Finalläufe ein. Kam sie im Viertelfinale noch ungefährdet weiter, schied die Oberhundemerin im Halbfinale aus und belegte am Ende den elften Platz.

Kräfte lassen im Halbfinale nach

„Im Prolog und Viertelfinale lief es richtig gut, im Halbfinale ging mir dann am Ende die Kraft aus, da habe ich schon gemerkt, dass es der erste Wettkampf in dieser Saison war. Auch beim Lauf über zehn Kilometer am zweiten Tag war ich recht platt, was mit Sicherheit auch der Höhe von 1500 Metern zuzuschreiben war“, resümiert Melina Schöttes nach den ersten zwei Wettkampftagen. Den Einzelstart in der freien Technik über zehn Kilometer beendete sie nach 31:53,9 Minuten auf Platz 13.

Am dritten Tag stand ein Massenstartrennen in der klassischen Technik ebenfalls über zehn Kilometer auf dem Wettkampfplan. Allerdings war das Rennen für Melina Schöttes schneller beendet als ihr lieb war. In aussichtsreicher Position in der Spitzengruppe kam die Oberhundemerin nach einer Kollision in einer Abfahrt nach drei Kilometern zu Fall und verletzte sich an der Schulter, so dass sie das Rennen leider vorzeitig beenden musste. „Es war wichtig endlich mal wieder Wettkämpfe zu laufen, der Sturz war ärgerlich, aber ich hatte keine Chance, ich hoffe, dass es mit der Schulter bald wieder geht“, erklärt Schöttes.

Keine Wettkämpfe in Deutschland

Wie es in dieser Saison weitergeht, steht noch nicht fest. In Deutschland werden vorerst keine Wettkämpfe stattfinden. „Ich hoffe, dass ich am kommenden Wochenende beim FIS Austria Cup starten darf, das ist aber abhängig vom Skiverband und den Auflagen des Ausrichters,“ sagt Melina Schöttes zu ihrer weiteren Saisonplanung.

Am darauf folgenden Wochenende ist der Auftakt der Visma Ski Classic Marathonserie in der Nähe von St. Moritz in der Schweiz geplant. Aufgrund von Corona-Auflagen dürfen in diesem Jahr bei den meisten Skimarathons nur die Athleten der 35 eingetragenen „Profiteams“ laufen. Melina wird diese Saison für „Team Zipps“ an den Start gehen.