SC Neheim ist gegen den SV Ottfingen „haushoher Favorit“

Auf die Torgefährlichkeit von Michael May (vorne links) hofft der SV Ottfingen beim Westfalenpokalspiel gegen den hohen Favoriten SC Neheim.

Ottfingen. Landesliga-Aufsteiger Otrfingen will sich Westfalenligisten im Westfalenpokal aber nicht kampflos geschlagen geben.

Im Kreispokal ist der SV Ottfingen durch ein spätes 1:3 beim Bezirksligisten SC LWL 05 schon ausgeschieden, im Krombacher-Westfalenpokal steht der Traditionsverein in der zweiten Runde.

Zu Gast am Siepen ist am Donnerstag mit dem SC Neheim ein gestandener Westfalenligist: Der SC Neheim, der nach vier Spielen auf dem elften Platz steht. „Neheim ist haushoher Favorit, aber wir geben uns nicht kampflos geschlagen“, sieht der Sportliche Leiter Uwe Kipping sein Team klar in der Außenseiterposition.

Generalprobe 2:0 gewonnen

Die Generalprobe vor dem Westfalenpokalspiel bescherte Aufsteiger Ottfingen den ersten Landesligasieg der noch jungen Saison. Nach drei Unentschieden gegen den FSV Gerlingen, Sundern und SV 04 Attendorn setzte sich das Weller-Team zuhause mit 2:0 gegen Arpe-Wormbach durch. „In der ersten Halbzeit hatten wir ein bisschen Glück, am Ende haben wir verdient gewonnen“, freut sich Kipping und zieht eine positive Zwischenbilanz. „Trotz der vielen Verletzten haben wir uns in den ersten vier Meisterschaftsspielen gut verkauft.“

Dass Arpe-Wormbachs Trainer Enrico Ledda eine etwas andere Sicht auf das Spiel am Siepen hatte, nimmt Ottfingens Sportlicher Leiter gelassen hin. Zitat Ledda: „Der Gegner schießt zwei Mal aufs Tor, und zwei Mal ist der Ball drin.“

Mit dem SC Neheim kommt wieder eine Mannschaft aus dem Hochsauerland zum SV Ottfingen Das Team von Langzeittrainer Alex Bruchhage reist mit einer 1:2-Heimniederlage gegen den FC Iserlohn im Gepäck an. „Wir haben keinen guten Fußball gespielt“, sprach Bruchhage von einer „hochverdienten Niederlage“. Trotzdem ist der etablierte Westfalenligist, der vor kurzem gegen seinen „Lieblingsgegner“ FC Lennestadt mit 3:0 gewonnen hat, beim klassentieferen Aufsteiger klarer Favorit.

Personallage bleibt angespannt

Für Donnerstag wünscht sich Uwe Kipping einen „schönen Fußballabend“ und eine gute Zuschauerkulisse. Viele Fans werden die Neheimer, wie zuvor die HSK-Teams aus Sundern und Arpe-Wormbach, angesichts der weiten Anreise wohl nicht mitbringen.

Die personelle Situation bei den Gastgebern bleibt in der zweiten „englischen Woche“ hintereinander angespannt, auch wenn der eine oder andere Spieler in den Kader zurückkehrt.

Kein Thema ist in den nächsten Wochen der frisch am Meniskus operierte Kapitän und Abwehrchef Janis Kipping. Luca Valido droht nach seinem Kreuzbandriss beim Polygon-Cup in Drolshagen das Saison-Aus. Beim Testspiel gegen die Sportfreunde Siegen hatte sich Matthias Hartwig den Ellbogen gebrochen.

Der SV Ottfingen erreichte die zweite Runde im Westfalenpokal durch einen souveränen 4:0-Sieg beim B-Ligisten VfJ Lippborg aus dem Kreis Soest. Neheim mühte sich zu einem 2:1-Erfolg beim Landesligisten FC Kaunitz aus der Staffel 1. Anstoß ist am Donnerstag ist um 19.30 Uhr.

