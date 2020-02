Erst die lange Anfahrt, dann witterungsbedingt der Wechsel von Lotte nach Tecklenburg und als I-Tüpfelchen ein dramatisches Elfmeterschießen.

Als Luca-Uwe Herrmann den entscheidenden Strafstoß zum 6:4 verwandelt hatte, gab es im LWL-Lager kein Halten mehr. Die Spieler von Trainer Dawid Jaworski stehen in der 3. Runde des Westfalenpokals und freuen sich auf ein Heimspiel gegen Titelverteidiger und Bundesligist VfL Bochum.

Spielort kurzfristig verlegt

Bei der 180-Kilometer-Anfahrt erfuhren Trainer, Spieler, Verantwortliche und Anhänger im vollbesetzten LWL-Bus auf Höhe des Westhofener Kreuzes, dass auf dem Kunstrasenplatz in Lotte nicht gespielt werden kann. Die Fotos und das Video, das der Trainer der Sportfreunde geschickt hatte, waren eindeutig. „Als Lotte vor ein paar Jahren im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund gespielt hat, wurde der Kunstrasen als Parkplatz genutzt. Dabei ist wohl die Drainage kaputtgegangen“, berichtete Dawid Jaworski.

Der Verband entschied, dass in das sieben Kilometer entfernte Tecklenburg ausgewichen werden muss. Bei laut Jaworski „suboptimalen Witterungsbedingungen“ spielte der Sportclub in der ersten Halbzeit gegen den böigen Wind und wurde hinten reingedrängt. Die Folge war das 1:0 (39.) durch Luciano Faraci per Foulelfmeter. Mit dem Wind übernahmen die Gäste nach dem Wiederanpfiff das Kommando und glichen schnell durch Phil Langer zum 1:1 (46.) aus.

LWL blieb am Drücker, verpasste den zweiten Treffer. Das machte Lotte mit dem 2:1 in der 65. Minute besser. Aber drei Minuten vor dem Spielende war Luca-Uwe Herrmann mit dem verdienten 2:2 zur Stelle. Beim Elfmeterschießen im Dauerregen von Tecklenburg parierte LWL-Keeper Daniel Stoltz zwei Schüsse vom Punkt. Für die Jaworski-Elf verwandelten Nick Stahlhacke, Christopher Selter, Pascal Gingter und Luca-Uwe Herrmann ihre Strafstöße.

LWL: Stoltz, Humberg, Guntermann, Sönmez (46. Lichterkus), Jeschke, Gingter, Konitzer (85. Bock), Stracke, Langer, Herrmann, Ucar (73. Selter).